الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الكشف عن موقف ميتروفيتش وتمبكتي من مباراة الهلال والرائد

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

الدوري السعودي، تأكد غياب المدافع حسان تمبكتي، أحدث صفقات الهلال السعودي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، عن مباراة فريقه الجديد أمام الرائد، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.


وشهد تدريب الهلال السعودي اليوم عدم مشاركة  تمبكتي في التدريبات لالتزامه ببرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة في مفصل القدم.

وأشارت تقارير إلى أن الصربي ألكساندر ميتروفيتش، جاهزا لتسجيل ظهوره الرسمي الأول بالقميص الأزرق، أمام الرائد، بعد انضمامه إلى النادي السعودي.

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نيمار يواصل برنامجه التأهيلي 


وعلى صعيد آخر يواصل البرازيلي نيمار، برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة عضلية.

يذكر أن تقارير صحفية أفادت بأن نيمار لا يزال لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها قبل 6 أشهر في الكاحل.

وأضافت أن ظهور نيمار الأول مع الهلال قد يكون في منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن يتعافى بشكل كامل من إصابته.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، عن القيمة السوقية للفرق السعودية، بعد الصفقات العالمية للأندية التي قاموا بها، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح موقع ترانسفير ماركت ترتيب الأندية الأربعة الكبار من حيث القيمة التسويقية:


1- الهلال
يتصدر نادي الهلال ترتيب الأندية من حيث القيمة السوقية بـ "258.95 مليون يورو"، وذلك بعد الصفقات القوية التي ضمها مؤخرًا والتي يعد أبرزها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وأبرم الهلال 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم:"ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، نيمار دا سيلفا، ألكسندر ميتروفيتش، حسان تمبكتي".

 

2- الأهلي
يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بـ "168.93 مليون يورو"، وبفارق 90 مليون يورو عن الهلال المتصدر، حيث نجحت الإدارة الأهلاوية في ضم أكثر من لاعب مميز.

وتعاقد الأهلي مع كل من:"روبرتو فيرمينو، رياض محرز، ماكسيمين، إدوارد ميندي، فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، ديميرال، سميحان النابت، فهد الرشيدي، عبد الله عطيف".

3- النصر
تواجد نادي النصر في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية، بـ "151.08 مليون يورو"، حيث يبتعد بنحو 107 ملايين يورو عن الهلال المتصدر.

وتمكن إدارة النصر من التعاقد مع كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، بالإضافة إلى الصفقات القوية التي أبرمتها خلال هذا الصيف، وهي:"ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس".

4- الاتحاد
احتل نادي الاتحاد المركز الرابع في قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في دوري روشن، بـ "118.93 مليون يورو"، أي بفارق 150 مليون يورو عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وتعاقد نادي الاتحاد مع كل من:"كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وجوتا، وفابينيو، وصالح العمري، وسلطان الفرحان".

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