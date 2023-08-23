الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

لم يتحمل أول ليلة بالسجن، نقل رئيس الوزراء التايلندي الأسبق إلى المستشفى

رئيس الوزراء التايلندي
رئيس الوزراء التايلندي الأسبق إلى المستشفى، فيتو

أعلن المدير العام لإدارة السجون في تايلندا، أيوث سينتوبانت، اليوم الأربعاء، نقل رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناواترا، إلى المستشفى.

 

عدم قدرته على النوم

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال سينتوبانت إن تاكسين كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم؛ بسبب عدم قدرته على النوم في الليلة الأولى التي يقضيها في السجن، بعد عودته من المنفى.

وأوضح أن السجن طلب من الأطباء تشخيص حالته، وأنهم أوصوا بإحالته إلى مستشفى الشرطة؛ حفاظًا على سلامته.

 

السجن فى تايلندا

وكان مساعد قائد الشرطة الوطنية اللفتنانت جنرال براتشواب وونجسوك، قال: إن السجن يفتقر إلى المعدات الطبية اللازمة لعلاج تاكسين.

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ووطأت قدم رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، أمس الثلاثاء، الأراضي التايلاندية للمرة الأولى منذ عام 2008، حيث عاد من المنفى الطوعي إلى السجن قبل ساعات فقط من خوض حلفائه تصويتا برلمانيا في محاولة لتشكيل حكومة.

 

الملياردير زعيم حزب “بيو تاي”

وكان شيناواترا وعد بالعودة إلى بلاده رغم إيداعه السجن فور وصوله بعد 17عامًا من المنفى الطوعي.

وقضت المحكمة العليا التايلاندية أمس الثلاثاء، بالسجن ثماني سنوات على رئيس الوزراء السابق بمجرد عودته إلى المملكة؛ ويتعلّق الحكم بثلاث إدانات صدرت غيابيًا بحقّ تاكسين، على ما جاء في بيان للمحكمة.

وفر تاكسين، الملياردير زعيم حزب "بيو تاي Pheu Thai" الشعبوي، إلى الخارج قبل 17 عاما قبل أن يحكم عليه بالسجن غيابيا بتهمة إساءة استخدام السلطة، بعد عامين من إطاحة الجيش به في انقلاب، بتهم الفساد وعدم الولاء للنظام الملكي القوي، الذي أطاح به تاكسين.

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