تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء
احتفل المزارعون في تايلاند ببدء موسم زراعة الأرز، اليوم الأحد، بإقامة السباق السنوي لجاموس الماء الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر.
وشارك في السباق أكثر من 60 جاموسا على مسار يغطيه الوحل بطول 200 متر في منطقة نابا بإقليم تشونبوري، الذي يبعد نحو 80 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة بانكوك.
وقال سامارت سوكساوانج رئيس بلدية نابا إن هذا السباق يأتي تكريما للدور الذي يلعبه الجاموس منذ قديم الأزل في زراعة الأرز.
تايلاند تنظم سباق لجاموس الماء
وأضاف “الهدف هو الحفاظ على التقاليد الثقافية، ونشر الوعي بين جيل الشباب بأن الجاموس يساعدنا في زراعة الأرز منذ زمن بعيد داخل مجتمعاتنا المحلية”.
ورغم أن عددا كبيرا من المزارعين يستخدم الآن الجرارات لحرث الأرض من أجل زراعة الأرز، فإن جاموس الماء لا يزال يُستخدم في بعض المهام الأخرى مثل حمل المحصول.
وخلال السباق، ركض كل شاب خلف اثنين من جواميس الماء مربوطين معا عند الرقبة، واستخدم المتسابقون السياط لدفعها للجري على المسار المشبع بالمياه.
وكانوا يرشون الماء على الحيوانات بين السباقات بسبب الطقس الحار.
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