الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد غدا

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

الأهلي، يبدأ غدا الخميس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث حصل الفريق على راحة سلبية لمدة ثلاث أسابيع بعد انتهاء موسم الفريق محليا وقاريا. 

كما يصل اليوم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون إلى القاهرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الجميع عقب انتهاء الموسم وذلك استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي غدا الخميس.

وبات من المنتظر أن يظهر رفقة كولر اليوم داخل الأهلي مساعده الجديد الأرجنتيني كارلوس بيرينجير الذي اتفق كولر علي تواجده معه داخل الجهاز الفني للفريق. 

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ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا مهما اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية. 

وعلمت فيتو أن اجتماع المجلس سيكون داخل مقر النادي بالجزيرة ويسبق حفل تكريم الفرق الرياضية المقرر له الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه. 

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي.. 

خالد بيبو: مدير الكرة 

مارسيل كولر: مدير فنى
كارلوس بيرنجير: مدرب
هارالد جامبيرلي: مدرب
سامى قمصان: مدرب
ميشيل يانكون:مدرب حراس
أندريس أندويا: مخطط أحمال
ياسين ميكارى: محلل أداء

وتلقي النادي الأهلي إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل. 

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة. 

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد. 

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي. 

عودة تدريبات الأهلي 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدا الخميس  تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل. 

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز. 

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