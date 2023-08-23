فاروق: سيد عبد الحفيظ غاضب من الأهلي وحسن حمدي يحاول إقناعه بحضور حفل التتويج

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، حرص على التواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، من أجل إقناعه بحضور حفل النادي الأهلي بتتويج الفرق الرياضية بالبطولات في الموسم الماضي والذي يقام اليوم الأربعاء بالجزيرة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": “يشعر سيد عبد الحفيظ بحالة من الغضب من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط بسبب الطريقة التي تم توجيه الشكر له من منصبه داخل القلعة الحمراء وتعيين خالد بيبو بدلًا منه في منصب مدير الكرة”.

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وأضاف: “طالب حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بحضور حفل النادي اليوم في الجزيرة وحل أزمة رحيله عن القلعة الحمراء، فضلًا عن حرص مجلس محمود الخطيب على تكريمه بعد تعيين خالد بيبو بدلًا منه”.

تفاصيل حفل النادي الأهلي

وأجرى مسؤولو النادي الأهلي أمس الثلاثاء بروفة نهائية قبل حفل تكريم الفرق الرياضية المقرر له مساء اليوم الأربعاء بملعب التتش بالجزيرة.

وأنهى الأهلي كافة الترتيبات الخاص بالحفل بعد تركيب مسرح الحفل أمس داخل ملعب التتش بالجزيرة حيث تم الاطمئنان علي تفاصيل فقرات الحفل.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماع مهم اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية.

وعلمت “فيتو” أن اجتماع المجلس سيكون داخل مقر النادي بالجزيرة، ويسبق حفل تكريم الفرق الرياضية المقرر له الثامنة مساء اليوم الأربعاء علي ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليًّا وقاريًّا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.