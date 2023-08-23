رئيس نادي الاتحاد السكندري: محمود علاء حصل على مستحقاته والزمالك حاول إعادة اللاعب

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن اللاعب محمود علاء عقده انتهى بنهاية الموسم الجاري وحدثت جلسة معه من يومين وانهيت كل الأمور المالية معه.

وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "جلست مع اللاعب مرتين في القاهرة وهو لاعب محترم للغاية، وعقد جلسة مع مرتضى وأمير وتنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، وشدد على أنه حصل على مقابل مادي من الاتحاد بأقل من راتبه مع الزمالك حبًّا في نادي الاتحاد السكندري".

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وتابع: "الزمالك حاول إعادة اللاعب في منتصف الموسم الماضي ولم تتم، خاصة أنه لا يوجد البديل المناسب وقتها حتى لو كان هناك اتفاق بين الناديين كنت سأرفض لأن البديل كان غير متواجد".

محمود علاء يتماثل للشفاء

تماثل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في أربطة الكاحل.

وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما اطمأن الجهاز الطبي على تماثله للشفاء من الإصابة بنسبة 100%.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

ومن ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك آخر تطورات العروض المقدمة للاعب وموقف الإدارة.

وقال المصدر إن أحمد سيد زيزو يمتلك عددًا من العروض الأوروبية والخليجية للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف: زيزو يريد خوض تجربة جديدة خارج الزمالك في الموسم المقبل إذا لم يتم حل أزمة القيد والتعاقد مع صفقات جديدة ترفع من المستوى الفني للفريق.

وتابع المصدر: هناك جلسة ستعقد خلال أيام بين زيزو والإدارة الجديدة لحسم مصير احترافه أو البقاء مع الأبيض خاصة أن عقده يستمر مع الزمالك حتى نهاية عام 2025.

وأتم المصدر حديثه: كما أن الجلسة ستتضمن طلب زيزو مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك للموسم الماضي 2022-2023.