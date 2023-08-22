أخبار الرياضة اليوم: حسم موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك.. وتفاقم أزمة عمرو وردة مع الرجاء

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقف مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، من الترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور أكد له عدم ترشحه في الانتخابات القادمة لنادي الزمالك من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة: "نشكر مجلس إدارة الزمالك الوطني المحترم الذي استقال عن طيب خاطر، وفضل المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية، اللجنة التنفيذية مهمتها الدعوة لإجراء انتخابات الزمالك، ومن يريد الترشح فليترشح ليتكون مجلس إدارة جديد وحتى تكوين المجلس سندعم الزمالك بكل ما نستطيع".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته قائلا: "الأندية الجماهيرية ندعمها دائمًا ونقف بجوارها في خطوات التطوير، الزمالك ناد كبير نتابع خطواته بعد تعيين لجنة تنفيذية لإدارته".

نادي الزمالك، كشفت مصادر أن اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال هذه الفترة بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة للكرة من أجل فتح جميع ملفات فريق الكرة، وحل المشاكل الخاصة بأزمة المستحقات المتأخرة في أسرع وقت.

وأضاف المصدر أن لجنة الكرة ستضم نجوما من الزمالك ليسوا من القدامى، ولكن من الجيل الجديد ويعتبر عبد الحليم علي هداف الزمالك التاريخي أحد أبرز الوجوه المرشحة للتواجد في اللجنة، خاصة وأنه سبق وتولى هذا الملف خلال لجنة اللواء عماد عبد العزيز منذ ما يقرب من عامين.

عبر نادي الرجاء الرياضي، عن استيائه من التصرفات التي بدرت عن لاعبه المصري عمرو وردة، والذي طالب إدارة الفريق الأخضر بفسخ عقده، بعد 10 أيام فقط من توقيعه على العقود الرسمية.

وقال عبدالإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي للفريق المغربي لموقع “ترانسفير ميركاتو" المغربي إن ما قام به عمرو وردة هو تصرف غير مسئول ومسيء، حيث اعتبر نفسه أقوى من مؤسسة الرجاء الرياضي، وهذا أمر غير واقعي.

وأوضح الإبراهيمي، أن عمرو وردة مطالب بضرورة الانخراط في التدريب، وإلا سيتخذ النادي التدابير القانونية اللازمة، رغم أن اللاعب يزعم بأنه يعاني من مشاكل صحية.

وتابعت الصحيفة إن أزمة عمرو وردة بدأت عندما سافر اللاعب يوم الجمعة الماضي إلى اليونان، كما أخبر وكيل أعماله أنه يسعى لفسخ العقد مع نادي الرجاء الرياضي، لأسباب يعلمها وردة وحده حتى أن إدارة الفريق تفاجأت من حركة اللاعب.

وأكدت: تواصل اللاعب رفقة وكيل أعماله مع محامي تونسي لإيجاد صيغة لفسخ العقد بدون مقابل وإيجاد ثغرة قانونية، حيث اعتبر الدولي المصري نفسه غير مرتاح في المغرب وغير قادر على الاستئناس بالأجواء في الدار البيضاء.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين، عن جدول مباريات دوري القسم الثاني أ أو ما يطلق عليه دوري المحترفين بشكله الجديد المكون من 20 فريقا.

كشفت مصادر مسئولة بأن هناك رغبة قوية من وزارة الشباب والرياضة على التعجيل بالعملية الانتخابية داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن موعد الدعوة والاعلان عن الانتخابات سيكون أول شهر سبتمبر المقبل وذلك من خلال اللجنة الثلاثية التي تدير النادي حاليا على أن تقام الانتخابات بعدها بـ 45 يوما وفقا للائحة ومشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية لن تفتح أي ملفات شائكة خلال هذه الفترة وأن المجلس المنتخب في نهاية شهر أكتوبر أو أول نوفمبر سيكون مسئول مسئولية تامة عن أي ملفات تخص النادي وتحتاج إلى قرارات حاسمة.

كما أشارت المصادر إلى أن اللجنة الثلاثية لن تكون بمفردها داخل النادي خلال هذه الفترة حيث سيتعاون معها بشكل يومي مسئولين مكلفين من وزارة الشباب والرياضة وأخرين من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بسبب كم العمل الكبير المتوقع خلال هذه الفترة القصيرة.

خسر فريق الوكرة القطري أمام نافباخور نامانجان من أوزبكستان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا، ليودع الفريق القطري المسابقة مبكرا.

شهد الشوط الأول سيطرة من نادي الوكرة الذي ضغط بقوة على منافسه محاولا استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

وشهدت أحداث الشوط الأول بطاقة صفراء على ميلوش ميلوفيتش لاعب الفريق الأوزبكي.

ومع نهاية الشوط الأول، كاد حمدي فتحي أن يحرز الهدف الأول لفريقه الوكرة القطري بعد استقبل كرة على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية تصدى لها حارس الفريق الأوزباكي ببراعة ليبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق نافباخور وتأزم موقف الوكرة القطري بعد طرد لاعبه خالد شراب بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل المباراة بـ10 لاعبين.

ولجأ فريق الوكرة إلى التأمين الدفاع بسبب مخاوف من تلقي هدف في ظل النقص العددي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح فريق نافباخور في استغلال النقص العدد وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 98، عن طريق دانيور عبد المانوبوف الذي توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة فشل حارس الوكرة في التعامل معها.

حقق فريق النصر السعودي، فوزا مثيرا أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي 4 / 2، في إطار منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف” من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات.

بدأ النصر السعودي التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق أندرسون تاليسكا بعد ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية.

وفي الدقيقة 18، نجح يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي في تسجيل هدف التعادل بعد جملة فنية رائعة، لينفرد ويسددها في شباك الفريق السعودي.

وفي الدقيقة 25، أطلق كريستيانو رونالدو تسديدة قوية تصدى لها ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي دبي في قلب الأمور بعدما سجل حيث سجل يحيى الغساني هدفه الثاني في الدقيقة 46 بعد انفراد تام.

وفي الدقيقة 60، أطلق جيسلان كونان لاعب النصر السعودي تسديدة قوية تصدى لها القائم، لينجح سلطان الغنام في الدقيقة 87 من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بضربة رأسية متقنة.

وبينما ظن الجميع أن المباراة تتجه للوقت الإضافي فسجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90، قبل أن يسجل بروزوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 90+6، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.