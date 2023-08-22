الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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اقتصاد

الضرائب تعلن نسبة الضريبة على الشقق المؤجرة قانون جديد أو مفروش

مصلحة الضرائب، فيتو
مصلحة الضرائب، فيتو

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب: "أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو إيجار محدد المدة لا بد أن يقوم بفتح ملف ضريبي ويقر نهاية كل سنة عن إجمالي الإيرادات".


إخطار مأمورية الضرائب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة".

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نسبة الخصم الضريبي

وأكد:"إذا كان إجمالي الإيرادات في السنة 60 ألف جنيه تكون الضريبة 225 جنيهًا، و100 جنيه حال كانت إجمالي الإيرادات السنوية 50 ألف جنيه، وأعلى شريحة فوق مليون و200 ألف جنيه.  
وتصل نسبة الخصم الضريبي فيها لـ27.5%"، موضحا: "سعر الضريبة تصاعدي وفقا لمستوى شرائح صافي الربح".

 

الإعفاء الضريبي

وأوضح: "هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21 ألف جنيه".


إيرادات تأجير الوحدات السكنية 

ولفت: "الإيرادات المحققة من تأجير وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل تخضع للضريبة وهي ليست مستحدثة أو جديدة".

وطالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية  الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، مضيفا  أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996.

 

قانون الضريبة على الدخل
 

وأشار الدكتور " فايز الضباعني " أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة  2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح  صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا اليه 2%.

 

وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأشار "رئيس مصلحة الضرائب" أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليًا 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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