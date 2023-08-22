الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بالمنصورة الجديدة بالعام الدارسي 2023-2024

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار،فيتو

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية البدء في تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة العام الدارسي 2023 /2024،  في إطار  التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان  والهيئة العامة للأبنية التعليمية.. 

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاهتمام بإنشاء  مدارس جديدة وضرورة رفع كفاءة المدارس القائمة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية، وبالمتابعة المستمرة  من  اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات ففي الدقهلية وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكلا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة واللواء مهندس يسري سالم رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية.

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أعلن "محافظ الدقهلية" البدء في تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة العام الدارسي 2023 /2024 والتي تم انشائها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية بالمدينة، وكانت الهيئة قد انشأتها وقد تم معاينتها بمعرفة مؤسسة المدارس الدولية في مصر ومديرية التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية بالدقهلية وتقرر تشغيلها اعتبارا من العام الدراسي الجديد..

جاءت تصريحات "محافظ الدقهلية"بناء علي ماعرضه المهندس هشام عطية مدير عام منطقة الدقهلية لفرع الابنية التعليمية، وجاء بالمذكرة التي عرضها مدير عام الابنية التعليمية انه تم بالفعل موافقة السيد الدكتور وزير التربية والتعليم في هذا الشأن وتم عمل محضر تنسيقي مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومنسق المدارس الدولية علي تشغيلها مدرسة دولية حكومية.. 

واوضح "مختار"ان المدرسة مقامة علي مساحة 13225 متر مربع ويتم تشغيلها لاستيعاب التلاميذ والطلاب من الحضانة حتي الثانوي في عدد 28 فصل،وقد ثمن "مختار" جهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب ابناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية..

وقال "مختار" أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما علي التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل علي تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحلة المختلفة علي مستوي المحافظة.. 

وأشاد " مختار" بجهود وزارة التربية والتعليم ووزارة الاسكان والهيئة العامة للابنية التعليمية في نطاق محافظة الدقهلية من خلال انشاء المدارس بمراكز ومدن وقري المحافظة بما يلبي احتياجات ومطالب ابناء المحافظة ويساهم بشكل كبير في خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية علي مستوي المحافظة..

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