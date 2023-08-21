محافظ الدقهلية يشهد توزيع أجهزة تعويضية لـ40 حالة من ذوي القدرات الخاصة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية توزيع أجهزة تعويضية لـ 40 حالة من ذوي القدرات الخاصة بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بالدقهلية.

وقال مختار: ابنائنا من ذوي القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعًا نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم، مؤكدا أن هناك تعاونا مشتركا بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لذوي القدرات الخاصة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم والقدرات الخاصة واهالينا من كبار السن ومتابعتهم أولا بأول، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وشهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الاثنين توزيع أجهزة تعويضية لعدد 40 حالة من ذوي القدرات الخاصة على مستوى المحافظة بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة الإصلاح الخيرية بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأكد " المحافظ " على أن فخامة رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لذوي القدرات الخاصة وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية والفنية لهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الاحتفالات الرسمية والأعياد القومية.

كما أكد " مختار " على أن ابنائنا من ذوي القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعًا نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم، مشددًا علي تلبية كافة مطالبهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.

وأشار " المحافظ " إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يضعهم ضمن أولى أولوياته.

وثمن " مختار " دور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والقائمين علي مؤسسة الإصلاح الخيرية من أجل توفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوي الهمم والقدرات الخاصة مؤكدا على دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل.