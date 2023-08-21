التنمية المستدامة عنوان ندوة لبرلماني الطلائع والشباب في الدقهلية

نظم مركز شباب صهرجت الصغري التابع لإدارة شباب أجا، في محافظة الدقهلية ندوة بعنوان "التنمية المستدامة" لبرلماني الطلائع والشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب صهرجت الصغري، فى إطار التعاون بين الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني بالدقهلية، وإدارة شباب أجا.

أكدت شيماء السعدني مدرب وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فى حديثها عن التنمية المستدامة بأنها عملية تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان استدامة التنمية على المدى الطويل.

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وأضافت أن التنمية المستدامة على مفهوم الاستدامة، والذي يعني القدرة على الاستمرار والبقاء على المدى الطويل. وتعتبر البيئة الطبيعية جزءًا أساسيًا من هذا المفهوم، حيث يجب الحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل التلوث والتأثير البيئي السلبي.

كما ناقشت أيضًا التنمية المستدامة من حيث الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فهي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للجميع. كما تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكدت على تنمية الوعى لدى الشباب بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتم خلالها شرح مفهوم الاستدامة وماهى التنمية المستدامة ومحاور التنمية المستدامة وأهدافها ورؤية مصر 2030، وعرض التجربة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعرض التجارب العالمية ودور الشباب ومراكز الشباب لنشر الوعي داخل المجتمع.

بحضور مجموعة من مراكز الشباب التابعة للإدارة، ورئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة دولت عزيز، ومشرفة المشروع نهي عبد العزيز، ومدير المركز مني عبد المنعم، ورئيس مجلس الإدارة محمد علي، ومشرفين مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب أجا (الديرس - نوسا البحر- السلامية).

يأتى تنفيذ الندوة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، مني جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومتابعة علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا.