الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

يضم 7 مطربين ويقام بجدة، آل الشيخ يروج لحفل "ليلة الدموع"

تركي آل الشيخ، فيتو
تركي آل الشيخ، فيتو

حفل ليلة الدموع، روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، للحفل الذي يقام يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس.


يحمل الحفل عنوان ليلة الدموع ويضم العديد من نجوم الغناء المصري، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشب مسرح بنش مارك بجدة.


حفل ليلة الدموع


وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية  على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": منشورًا، قال فيه: " سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة… مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجانًا ليقضوا سهرة جميلة".

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ومن المقرر أن يقدم الفنانون مجموعة من أبرز أغانيهم القديم والجديدة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، وتم طرح التذاكر أمس.


حفل كاسيت 90

وأقيم منذ أيام بمدينة جدة، حفل كاسيت 90، وتنوعت فقراته حيث افتتحه الفنان حسام حسني، وبدأ بالأغنية الشهيرة له، كل البنات بتحبك، وسط تفاعل وحماس من الجمهور، وأكمل فقرته بأغنية يا بنات فاتنات، والدنيا حر، وغيرهم، وأكمل الوصلة الطربية الثانية، الفنان محمد محيي، الذي قدم باقة من أجمل أغانيه، أبرزها أعاتبك على إيه.
 

مدحت شلبي

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، نشر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، تدوينة يعبر فيه عن سعادته للتعاقد مع الإعلامي المصري مدحت شلبي للتعليق على مباريات الدوري السعودي.


وقال: "قرار التعاقد مع الكابتن مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل، وافرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين، دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".

 

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حفل ليلة الدموع المستشار تركي ال الشيخ الهيئة العامة للترفيه والرياضة السعودية تامر عاشور أحمد سعد حمادة هلال

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