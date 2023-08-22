اتحاد الكرة يجري اليوم قرعة دوري القسم الثاني بمسماه الجديد "دوري المحترفين"

دوري المحترفين، تجرى لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، ظهر اليوم الثلاثاء مراسم قرعة دوري القسم الثاني أ بمسماه الجديد “دوري المحترفين” والذي يضم 20 فريقًا.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة، إجراء قرعة دوري القسم الثاني للمجموعة الأولى القسم الثاني أ، بمقر الاتحاد بالجزيرة في حضور مندوبين عن الأندية العشرين المشاركة في البطولة.

أندية دوري المحترفين

وكان اكتمل عقد الفرق المشاركة في دوري المحترفين للموسم الجديد 2023-2024، بعد معرفة الفرق الثلاثة الهابطة من دوري الممتاز موسم 2022-2023.

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وهبط رسميًّا كل من غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود من الدوري الممتاز، إلى دوري المحترفين والمقرر تطبيقه للمرة الأولى بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

ويضم دوري المحترفين في نظامه المقترح من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، 20 فريقًا، 3 فرق هابطة من الدوري الممتاز، و14 فريقًا من دوري الدرجة الثانية للموسم الماضي، بالإضافة إلى 3 فرق متأهلة من دوري الدرجة الثالثة.

عامر حسين عضو اتحاد الكرة، فيتو

الأندية المشاركة في دوري المحترفين

الأندية المشاركة في دوري القسم الثاني بمسماه الجديد “دوري المحترفين” هي أندية:

حرس الحدود – أسوان – غزل المحلة – بترول أسيوط – النصر للتعدين – لافيينا – مصر للمقاصة – بتروجيت – بروكسي – المصرية للاتصالات- القناة – وادي دجلة – السكة الحديد – جمهورية شبين – أبو قير للأسمدة – دكرنس – طنطا – مكادي – راية.

أزمة إقامة دوري المحترفين

وكان عدد كبير من أندية القسم الثاني في الموسم الماضي، أبدت اعتراضها على إقامة دوري المحترفين، الموسم المقبل، لعدة أسباب ومنها قلة الدعم المادي، وصعوبة وبعد المسافة بين الأندية المشاركة، بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرق، بحسب ما صرح به عدد من مسؤولي الأندية في عدد من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم.

الأندية تصعد أزمة دوري المحترفين للفيفا

وأكد سمير موسى رئيس نادي الزرقا أن أندية دوري المحترفين ستصعد أزمتها مع اتحاد الكرة إلى الفيفا خاصة بعد تعنت الجبلاية بإعلان نظام مسابقات دوري المحترفين وتحديد نسب الرعاية.

وأصدرت أندية الدوري المحترفين في وقت سابق، بيانًا جديدًا للرد على إعلان إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وأكدت الأندية أن اتحاد الكرة يومًا بعد يوم يسيء لنفسه ويبرهن جهله باللوائح وعليه أن ينفذ المادة 33 بإقامة جمعية عمومية للاتحاد.

وتابع البيان: أن بيان اتحاد الكرة أظهر جهله في التحديث عن نسب الأندية وهو ما يخالف نص المادة 60 دون أن يعلم أن التسويق والدعاية وإبرام الصفقات هي من عمل رابطة أندية القسم الثاني.

وشدد البيان: لن نصمت ونسكت على استمرار ارتكاب المخالفات وترديد الأكاذيب وتضارب القرارات والترضيات.

وأكدت الأندية أنها ستصعد الأمر للفيفا من أجل القضاء على عناد اتحاد الكرة وأصبحت الحقيقة مكشوفة ومفضوحة.