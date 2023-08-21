أخبار الفن اليوم، وزيرة الثقافة تكشف سبب عدم ترشيح عادل إمام لجائزة وسام النيل.. نقابة الموسيقيين تحرر بلاغا ضد كزبرة بسبب صورة أحمد زويل

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها:

صدمت نقابة المهن الموسيقية، مؤدي المهرجانات، بالبيان التي أصدرته منذ قليل، بخصوص نتيجة التحقيق مع مطرب المهرجانات كزبرة، الذي خلص إلى إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق، وإلغاء ترخيصه، وتحرير محضر ضده في النيابة العامة بعد طرح كليب أغنيته الجديدة عليا الطلاق كله بيكدب.

وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية كالتالي: أولًا إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها في توجيه تهمة إهانة وتحقير رمز من رموزنا الراسخة في وجدان الشعب المصري والجديرة بالاحترام والتقدير الدكتور أحمد زويل، وكذا مخالفة المشكو في حقه للإقرار الموقع منه بالالتزام الكامل بالمظهر اللائق وحسن اختيار الكلمات وعرضها على الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية قبل طرحها.

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وتابع: ثانيا إبلاغ الرقابة على المصنفات بالواقعة، حيث إن المؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة، قام بطرح مصنفًا فنيا للتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات.

ردت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على سؤال الكاتب الصحفي سيد علي: لماذا لم يتم ترشيح الفنان عادل إمام لجائزة وسام النيل؟

ترشيحات جائزة وسام النيل

وقالت نيفين الكيلاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الترشيحات لجائزة وسام النيل تأتي لنا من المؤسسات والهيئات، والمجلس الأعلى للثقافة والوزارة تتلقى هذه الترشيحات من الجامعات والهيئات المعنية بالعمل الثقافي والعلوم الاجتماعية والفنية، والتصفيات الخاصة بالترشيحات يقوم بها لجان عليا متخصصة".

فاجأ الفنان إياد نصار، جمهوره بالتعليق على قرار منع عرض فيلم باربي في عدد كبير من الدول العربية، وذلك بعد الأزمات العديدة التي تعرض لها العمل.

وقال إياد نصار في لقائه مع برنامج ET: “أنا مش مهتم بالفيلم، وقرار منع عرض فيلم باربي مش قرار مزاجي، هو قرار فيه وراه وجهة نظر وأنا مسمعتش وجهة النظر، ولما أسمع وجهة نظرهم في المنع ممكن أعلق على الموضوع”.

وتابع إياد نصار: “هو مش قرار منع وماشي على الكل، كل شيء له أسباب ووجهة نظر، وأنا ممكن أكون مع المنع لأننا محتاجين نحافظ على أولادنا”.

وكان أثار فيلم باربي الجدل والأزمات، من بداية تصويره وتسببه في نقص للون الوردي حول العالم، حتى عرضه في صالات السينما حول العالم، مرورا بقرارات منعه في عدد من دول العالم، مثل الكويت، ولبنان وعمان وغيرها.

فيلم BARBIE والبرلمان المصري

وكانت أخر المشاكل التي تسبب بها فيلم Barbie، هي تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب المصري، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الثقافة بشأن إجراءات الوزارة لمنع استمرار عرض فيلم باربي في مصر، والذي طرح رسميا في السينمات المصرية بتاريخ ١٠ أغسطس الجاري.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لعام 2023، والذي يقام على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ويستمر لمدة 14 يوما، وذلك خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وخلال التقرير التالي تقدم "فيتو" عددا من النصائح لجمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي يحرص على حضور حفلات المهرجان.

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "فيه ناس فاضية تقريبا وبتقول تركب التريند على حساب عادل إمام، كل واحد يخليه في حاله ويحترم مساحة خصوصية الزعيم، ملكش عند الفنان إلا فنه فقط".

خصوصية عادل إمام



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": " الفنان ملك للجماهير بفنه فقط ويجب احترام خصوصية الزعيم عادل إمام ورغبة أسرته".



الحالة الصحية لعادل إمام

وأكد: "عادل إمام في نعمة كبيرة وربنا يطول في عمره وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض أو مشكلات صحية".



يواصل الفنان أكرم حسني في تحقيق إيرادات جيدة بفيلمه الجديد “العميل صفر” والذي انطلق عرضه منذ أيام في السينما.

إيرادات فيلم العميل صفر

وحقق فيلم العميل صفر للفنان أكرم حسني إيرادات وصلت إلى أكثر من مليون جنيه أمس الأحد في صالات العرض.

فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤى عبد الله وإخراج كريم العدل.

على الجانب الآخر، كان تحدث أكرم حسني، عن تجربته في فيلم العميل صفر، وذلك خلال العرض الخاص للفيلم.

وقال أكرم في تصريح خاص لفيتو: “أنا بعتز بكل الناس اللي يتعاون معاهم وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس على قد ما تعبنا.. واستنوني في رمضان 2024”

وقال منذر رياحنة على هامش العرض الخاص لفيلم العميل صفر: "أكرم حسني أحسن حد في الدنيا".