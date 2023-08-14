الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

طارق الشناوي عن فيلم باربي: منقدرش نمنع عمل يتحدث عن المثليين (فيديو)

فيلم باربي، فيتو
فيلم باربي، فيتو

فيلم باربي، علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة فيلم باربي بعد منعه من العرض في بعض الدول العربية، والسماح بعرضه في مصر.
 

منع الترويج للمثلية الجنسية

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة "إي تي سي":"شاهدت فيلم باربي، وأي دعوة للترويج للمثلية الجنسية أو التحول الجنسي مرفوضة تماما، ولكن في نفس الوقت منقدرش نقفل الباب ونقول لا نعرض أي عمل فني يتحدث عن المثليين الجنسيين لأنهم موجودون في الحياة ولكننا ضد الترويج لهم وهو خيط رفيع والرقابة في مصر تعي دورها وتم حذف أحد المشاهد من العمل كان يحمل مباشرة في الموضوع وجملة".
 

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حذف مشهد من فيلم باربي

وأضاف:"الرقابة في مصر حذفت مشهد من فيلم باربي قبل الموافقة علي عرضه وهذا لم يؤثر على سياق العمل، وفي ديزني تفهموا وجهة النظر والرقابة لا تملك الحذف لأنها حقوق أدبية إلا بعد الرجوع للجهة المنتجة، ولكن الرقيب يملك عدم العرض، السوق المصري والسعودي والإماراتي مؤثرة في الإنتاج الفني العالمي والاعتراض من الثلاث أسواق حذفوا نفس المشهد من فيلم باربي وهناك أيضا جملة محذوفة".

6% من جمهور فيلم Oppenheimer شاهدوه بعد نفاد تذاكر فيلم باربي

تحذيرات من استغلال محتالي الإنترنت لشعبية أفلام باربي وأوبنهايمر قبيل عرضهما

دول عربية منعت عرض فيلم باربي

ولفت:"الكويت ولبنان ودول عربية أخرى منعت عرض فيلم باربي، ولا نعرف سر منع لبنان عرض العمل ".
 

 

 Barbie،  كشف تقرير جديد، لموقع IndieWire المتخصص في الأفلام، إن 6% من إجمالي الجماهير، اللذين شاهدوا فيلم Oppenheimer- أوبنهايمر، في صالات السينما بالولايات المتحدة، وتحديدا في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحي، فعلوا ذلك فقط لأن تذاكر فيلم باربي نفدت، وهو ما اضطرهم لمشاهدة فيلم Oppenheimer، بدلا من الرجوع للبيت.

 

كيليان بطل باربي 2
 

في سياق متصل أكد الممثل كيليان مورفي، بطل فيلم Oppenheimer، أنه ليس لديه أي مانع، لتجسيد شخصية، الدمية كين في فيلم Barbie 2، قائلا:" بالطبع، دعونا نقرأ النص"، مشيرا إلي أن نجاح الفيلم هو نجاح للسينما،  وأنه سيذهب لمشاهدته.

 

للمرة الثانية هجوم علي فيلم Oppenheimer
تعرض فيلم القنبلة الذرية، للمخرج كريستوفر نولان، لهجوم من النقاد وعدد من الجماهير، للمرة الثانية، بعد عرضه في صالات السينما، بسبب تأخر حديث الممثلات، حيث استغرق الأمر 20 دقيقة حتى تتحدث إمرأة في الفيلم، وهو ما جعل البعض ينتقد الفيلم، ويتهمه بأنه يتجاهل النساء.

خطأ تاريخي في فيلم Oppenheimer
اكتشف عدد من النقاد والجمهور، خطأ فادحًا، في فيلم القنبلة الذرية "Oppenheimer"،  إذ ظهر أشخاص في أحد مشاهد الفيلم، وهم يرفعون علم أمريكا بـ50 نجمة، وذلك في عام 1945 طبقًا لأحداث الفيلم، في حين أن حينها كان العلم الأمريكي يحتوي على 48 نجمة فقط.

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