مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، 10 نصائح لجمهور الدورة الـ31 (صور)

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لعام 2023، والذي يقام على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ويستمر لمدة 14 يوما، وذلك خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وخلال التقرير التالي تقدم "فيتو" عددا من النصائح لجمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي يحرص على حضور حفلات المهرجان.

نصائح لجمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

1- الذهاب باكرا

من المعروف أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يجتذب أعدادا كبيرة من الجمهور والذي يصل 5 آلاف مشاهد هذا العام يوميا، ما يعني أهمية حرصك على الحضور للمسرح قبل موعد الحفل بوقت مناسب، يفضل أن يكون ساعتين، لتتمكن من الحصول على تذكرة الحفل التي تتاح على بوابات القلعة نفسها يوم الحفل، إضافة إلى اختيار مقعد مناسب وقريب من المسرح قبل بدء الزحام.

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2- ارتداء الملابس الكاجوال

ابتعد تمامًا عن الملابس الكلاسيكية المقيدة للحركة، حيث يتوجب عليك مشى مسافة كبيرة داخل القلعة، ولن تتمكن من المشي والتفاعل خلال الحفل، بالملابس الرسمية، لذا احرص على ارتداء ملابس عملية خفيفة، لتستطيع الحركة بكامل حريتك.

3- أحذية رياضية

احرص على ارتداء أحذية رياضية خفيفة، والبعد تماما عن الأحذية ذات الكعب العالي خصوصا للسيدات، لتتمكن من قطع المسافة بين بوابة القلعة الخارجية حتى ساحة المسرح بسهولة ويسر.. فجميع من يتعمد ارتداء أحذية كلاسيكية، يصابون بآلام في الأقدام نتيجة ارتفاع ممرات القلعة، وعدم استوائها.

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4- حقائب اليد

تلك النصيحة موجهة للنساء على وجه الخصوص، حيث يتعطرن ويتزين، ويحملن حقائب يد تقيد الحركة، ولا يدركن فداحة ما ارتكبنه بأنفسهن إلا بعد انطلاق الحفل، فمعظم حفلات المهرجان ذات إيقاع سريع، فتجلس المرأة في حيرة بين حمل الحقيبة أو التفاعل مع الموسيقى؛ لذا نصيحة لهن (مش لازم شنط يد)، والأفضل هو استخدام الحقائب التي يستطيع حاملها تعليقها على كتفيه بطريقة (كروس).

5- المياه

المياه أفضل ما يمكنك اصطحابه معك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، والتفاعل والحماس داخل المسرح.

6- الأكلات العائلية

عادة ما ترى بعض العائلات المتوجهة لحضور حفلات المهرجان، يصطحبن عدة أكلات لهم ولأطفالهم، نظرًا لطول مدة الحفل التي تمتد بين الثامنة وحتى الثانية عشر منتصف الليل، ولكن يتحول الأمر بعد فتح حقائب الطعام إلى مشهد غير حضاري، إضافة إلى فقد العائلة لمتعة متابعة الحفل بشكل جيد؛ لذلك من الأفضل الاعتماد على مقبلات سريعة، لا تشوه المشهد العام، وفي حالة انتهاء تلك المقبلات، وبدأ صراخ الأطفال طلبًا للطعام، فيمكنك إرضاؤهم عن طريق الأكشاك التي تتيحها القلعة والأوبرا بجوار المسرح.

7- القمامة

لا تلق القمامة وفوارغ المياه والمواد الحافظة على أرضية وساحة المسرح وأرض القلعة، فقلعة صلاح الدين هى معلم وأثر تاريخي يجب الحفاظ عليه.

8- الكاميرا vc الموبايل

استعن بكاميرا الهاتف المحمول للتصوير والتقاط الصور الشخصية والتذكارية، وابتعد عن اصطحاب الكاميرات الاحترافية؛ نظرًا لمنعها وضرورة استخراج تصريح رسمي يسمح بدخولها إلى القلعة وحتى ساحة المسرح، ولا تنس ملء بطارية هاتفك بالشحن على آخرها، حتى توثق لحظات استمتاعك، ولا يعكر فراغ البطارية صفو اللحظة.

9- التزم بقواعد الأمان

حاول خلال فترة الحفل الالتزام بالإرشادات والقوانين التي يضعها رجال الأمن المتواجدين خلال الحفل، حتى تسهل عليهم مهمتهم في تأمينك وإنهاء الحفل دون أي مشادات.. ولا تحاول تسلق جدران المسرح، فجدرانه هي ذاتها جدران القلعة التي تعتبر من أكبر الأماكن والمعالم الأثرية في القاهرة، لذا حافظ على تاريخك.

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10- سيلفي الفنان

لا يحبذ التقاط الصور التذكارية مع فناني الحفلات خلال هذا المهرجان، نظرًا للازدحام الشديد والأعداد الغفيرة التي تواظب على حضوره سنويًا، فإذا حاولت العبور إلى الكواليس لمقابلة الفنان ومنعك الأمن من ذلك، يفضل احترام رأيهم لأنه أكثر أمنًا لك وللفنان، حتى لا تكون سببًا في تدفق المزيد من الأعداد التي من شأنها أن تتكدس على الفنان قبل أو بعد الحفل، الأمر الذي يمكن أن يضر الفنان صحيًا نتيجة التدافع عليه.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويعد مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، هو من المهرجانات التى يرتبط بها الجمهور نظرا لانخفاض سعر تذكرته واستضافته لكبار نجوم ومطربي مصر والوطن العربي وأيضا الفرق الأجنبية، حيث يطلق عليه النقاد والموسيقيين بمهرجان " الناس الغلابة "، وتقدم الدورة الـ 31 الحالية من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، 45 حفلا على مدار 14 يوما متواصل.