الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أبطال مسلسل مكتوب عليا يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم العميل صفر مع أكرم حسني (صور)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم العميل صفر، فيتو

 

فيلم العميل صفر، حرص كل من الفنان إسماعيل فرغلي وهلا رشدي  أبطال مسلسل "مكتوب عليا" على الاحتفال  مع اكرم حسني بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "العميل صفر" المقام حاليا في مول العرب.

 

 

منافسة شرسة

ويدخل الفيلم دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

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قصة الفيلم

وتدور قصة الفيلم حول “صفر” حيث خطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميل سري هام، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه ويكون لديه مهمة جديدة وتحدي جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهم لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.

فريق عمل الفيلم

فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

غياب 5 سنوات

ويعود أكرم حسني للسينما بفيلم “العميل صفر” بعد غياب دام حوالي 5 سنوات، منذ أخر أفلامه “البدلة” الذي شارك بطولته مع تامر حسني، وخلال تلك الفترة ظهر كضيف شرف في عدد من الأفلام وهي “مستر أكس”، “ديدو” و"نادي الرجال السري"، ولكنه لم يشارك في بطولة فيلم، واهتم تلك الفترة بالدراما على حساب السينما.

 

 

 

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