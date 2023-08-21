إيرادات فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني

يواصل الفنان أكرم حسني في تحقيق إيرادات جيدة بفيلمه الجديد “العميل صفر” والذي انطلق عرضه منذ أيام في السينما.

إيرادات فيلم العميل صفر

وحقق فيلم العميل صفر للفنان أكرم حسني إيرادات وصلت إلى أكثر من مليون جنيه أمس الأحد في صالات العرض.

فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤى عبد الله وإخراج كريم العدل.

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على الجانب الآخر، كان تحدث أكرم حسني، عن تجربته في فيلم العميل صفر، وذلك خلال العرض الخاص للفيلم.

وقال أكرم في تصريح خاص لفيتو: “أنا بعتز بكل الناس اللي يتعاون معاهم وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس على قد ما تعبنا.. واستنوني في رمضان 2024”

وقال منذر رياحنة على هامش العرض الخاص لفيلم العميل صفر: "أكرم حسني احسن حد في الدنيا".

قصة فيلم العميل صفر

وتدور قصة الفيلم حول “صفر” حيث خطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميل سري هام، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه ويكون لديه مهمة جديدة وتحدي جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهم لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.