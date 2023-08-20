الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عمرو رمزي يكشف كواليس غريبة عن أول لقاء يجمعه بالزعيم عادل إمام (فيديو)

الزعيم عادل امام،
الزعيم عادل امام، فيتو

عادل امام، كشف الفنان عمرو رمزي، كواليس أول لقاء جمعه بالزعيم عادل إمام، قائلا:"أول مرة كلمته انا متكلمتش هو اللى اللي اتكلم، لقيت رامي إمام بيقولي سيب اللي في إيدك وخد فأعطي التليفون للزعيم فقال لي انت جميل وشوفت حيلهم وبينهم وحرمت يا بابا، وهتبقى معانا في مسلسل فرقة ناجي عطا الله، وبس".
 


أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

ولفت خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع علي قناة "سي بي سي":"كانت فرصة عمري ان الزعيم عادل إمام يكلمني، وفي اليوم ده منمتش وفضلت ساكت لحد لما رامي إمام خد منه السماعة فقال لي تمام يا عم فقلت له إيه اللي تمام ياعم، فقال لي الأستاذ اللي كلمك فقلت له طيب اديهولي تاني اكلمه فرد مش فاضيين نشوفك في المسلسل، فقلت له طيب أجيلكم البيت قاللي الساعة 12 بالليل هتيجي فين؟ هنشوفك بكرة الساعة 11 في الشركة، ولما روحت الشركة كنت قاعد بدردش انا ورامي فدخل الأستاذ مقالش حتى السلام عليكم فأنا قلت اكيد اتشلت من الدور وقفل مني ورامي كان بيهزر".
 

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موقف غريب للزعيم عادل إمام

وأكمل:"قلت لرامي إمام امشي خلاص بقى الزعيم حتى مقالش السلام عليكم لينا وهو ماشي من قدامنا، فقال لي يا عم اصبر بس هو مشغول شوية، فقعدت شربت قهوة وبعدين دخلنا علي اوضة البروفة فالزعيم كان قاعد علي الترابيزة بيكلم حد فقلت له مساء الخير مردش عليا، فقلت لرامي فيه ايه قال لي اسكت، فضلت قاعد ساكت، فالزعيم مرة واحدة قال لي انت مين؟ وقتها اتخضيت خضة جامدة ومبقتش عارف أقول ايه، وبعدين قلت له رامي اللى قاللي اجي، فرامي قال له يا استاذ معلش هديله حاجة كده ويمشي، فأنا قلت هيديني حسنة يعني ولا ايه، فقلت له طيب يا استاذ اسيبك علشان واضح انك مشغول، فقال لي لأ اقعد بطريقته، ايه بقى اللي جابك هنا يا عمرو، فقلت له رامي قال لي احنا بنعمل مسلسل فرقة ناجي عطا الله، ولو بتعملوا المسلسل عموما مبروك، فقال لي مبروك علي ايه يا حبيبي، فرد اما نشوف ايه اللى جابك هنا وقام برة وراح باصص عليا من الباب وراح قافل الباب، كنت عايز انط من الشباك، ولكن في النهاية وافق عليا".

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وأشار:"مسلسل عايزة اتجوز من إخراج رامي إمام والزعيم بيتفرج علي أي شغل لمحمد امام ورامي إمام، فلما جاءوا يخططوا لمسلسل فرقة ناجي عطا الله الزعيم قالهم انا عايز الولد ده بتاع حيلهم بينهم".
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عمرو رمزي الفنان عمرو رمزي عادل امام الزعيم عادل امام فرقة ناجي عطا الله رامي إمام

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