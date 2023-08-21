وزيرة الثقافة تكشف سبب عدم ترشيح عادل إمام لجائزة وسام النيل (فيديو)

عادل إمام، ردت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على سؤال الكاتب الصحفي سيد علي: لماذا لم يتم ترشيح الفنان عادل إمام لجائزة وسام النيل؟

ترشيحات جائزة وسام النيل

وقالت نيفين الكيلاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الترشيحات لجائزة وسام النيل تأتي لنا من المؤسسات والهيئات، والمجلس الأعلى للثقافة والوزارة تتلقى هذه الترشيحات من الجامعات والهيئات المعنية بالعمل الثقافي والعلوم الاجتماعية والفنية، والتصفيات الخاصة بالترشيحات يقوم بها لجان عليا متخصصة".



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مكانة عادل إمام

وأضافت: "عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدا وتاريخ فني نفتخر به ويستحق التكريم على أعلى مستوى، ودور المهرجان القومي للمسرح كانت باسمه نظرا لمكانته الكبيرة التي يحتلها في قلوب المصريين والعالم العربي".



وكانت الفنانة مادلين طبر، أدلت بتصريحات اعتبرها البعض مسيئة لأسرة الزعيم عادل إمام، طالبتهم فيه السماح له بالظهور، الأمر الذي دفع نقيب الممثلين أشرف زكى للتدخل والتعليق على الواقعة، فيما هدد آخرون بمقاضاتها نظرا لتحريض على اقتحام مسكن الزعيم للإطمئنان على صحته، بعدما اعتبرت زيارة يسرا ولبلبة، منزل الزعيم للاحتفال بعيد ميلاده اقتحام، وطالبت بتكراره للاطمئنان على عادل إمام فى ظل امتناع أفراد أسرته عن الرد على الاتصالات التليفونية.

وأوضحت مادلين طبر، في بيان صادر عنها أمس، عدم تعمدها الإساءة لعائلة عادل إمام، وقالت: "كل ما ورد مني هو تعبير جامح في حب الزعيم، وشوق لرؤيته".

وأضافت: "البعض اتخذ من كلمتي، سببًا لكي يهاجمني"، متساءلة "لم الهجوم؟ إنها رسالة حب وتقدير للزعيم، ومن خلالها رجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه".

وتابعت: "كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرة الزعيم، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح.

واختتمت قائلة: "وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".

وكانت مادلين طبر، أدلت بتصريحات إعلامية، طالبت فيها أسرة الزعيم عادل إمام بـ"الإفراج عنه" والسماح له بالخروج وحضور تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح، وتسهيل التواصل معه.

أشرف زكي يرد على تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام



وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رد على تصريحات مادلين طبر، بقوله: “ما صرحت به عن الزعيم عادل إمام وأسرته خطير جدا ومفردات مينفعش تتقال على أي فنان فما بالنا بالزعيم".

وتابع: "كلمة أن أسرة الزعيم عادل إمام تفرج عنه، كلمة جرحتني أوي ولا تليق لا بالزعيم ولا بجمهور ولا بأي حد، وبعدين نسبت اقتحام الفيلا للفنانة يسرا ولبلبة وده مينفعش، وفي مهرجان المسرح مطلبوش أن الزعيم عادل امام يحضر واستأذنوا انهم يعملوا الدورة بإسمه فقط".

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام



وقال أشرف زكي: "أطمئن الجميع علي عادل امام وأؤكد انه بصحة جيدة جدا وبخير".

وأضاف: "منذ أيام قليلة اتصلت بالزعيم عادل إمام وقال لي أزيك يا أشرف عامل ايه فقلت له ازيك يا زعيم واحشنا، فقال لي طالما انا واحشك طيب ما تيجي انا كل يوم قاعد، واطمئن على أسرتي بالأسماء، ووعدته بزيارته بعد انتهاء مهرجان الدراما، والحمد لله هو كويس".



وأضاف: "رامي إمام ومحمد عادل إمام كانوا بيعملوا فيلم اسمه ابن نسب، وكانوا بيربطوا الليل بالنهار علشان يلحقوا يخلصوا الفيلم، ولم اسمع من قبل شكوى أن رامي إمام مبيردش لأ بيرد ولكن في التصوير مش هيقدر يرد".