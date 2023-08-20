الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مش هعمل كده تاني، تفاصيل التحقيق مع كزبرة في نقابة الموسيقيين

كزبرة، فيتو
كزبرة، فيتو

حضر منذ قليل، مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ “كزبرة”، لنقابة المهن الموسيقية، للتحقيق معه في واقعة استخدام صورة العالم أحمد زويل في كليب “عليا الطلاق"

 

وفور انتهاء التحقيقات، كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، ما حدث داخل أروقة النقابة حيث قال: “حضر اليوم أحمد خالد الشهير بكزبرة، ومثل أمام الشئون القانونية لسؤاله فيما نسب إليه من الاتهام الوارد بالإساءة إلي العالم الجليل الفاضل الدكتور أحمد زويل في مقطع فيديو”

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وتابع: “وبعد حضور كزبرة وسؤاله تم تقديم اعتذار منه، وأنه قام بحذف الصورة من الفيديو وأنه لم يكن يقصد الإساءة أبدا وأنها كانت رؤية مخرج العمل، وصرح بانه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل وانه، صحح ما أخطأ فيه ولن يعود الي تكرار الفعل مرة أخري وتم توقيعه علي محضر التحقيق، وسيتم عرض نتيجة التحقيق علي السيد النقيب العام لاتخاذ القرار بهذا الشأن”

 

وكان مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد خالد الشهير بـ كزبرة،  استجاب  لقرار الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعدما أعلن إيقافه وتحويله للتحقيق، على خلفية استخدام صورة العالم أحمد زويل، في فيديو كليب أغنيته عليا الطلاق كله بيكدب.

 

في هذا السياق، حذف “كزبرة” من الكليب صورة العالم أحمد زويل، ولفظ عليا الطلاق، والتي تسببت في أزمة بين مؤدي المهرجانات كزبرة، ونقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، مما ترتب عليه إيقافه عن العمل وإيقاف ترخيصه وتحرير محضر ضده. 

 

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الدكتور محمد عبد الله الدكتور أحمد زويل الشئون القانونية المهن الموسيقية حذف الصور

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