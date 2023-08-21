رد حاسم من أشرف زكي حول تطورات الحالة الصحية لعادل إمام

عادل إمام، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "فيه ناس فاضية تقريبا وبتقول تركب التريند على حساب عادل إمام، كل واحد يخليه في حاله ويحترم مساحة خصوصية الزعيم، ملكش عند الفنان إلا فنه فقط".

خصوصية عادل إمام



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": " الفنان ملك للجماهير بفنه فقط ويجب احترام خصوصية الزعيم عادل إمام ورغبة أسرته".



الحالة الصحية لعادل إمام

وأكد: "عادل إمام في نعمة كبيرة وربنا يطول في عمره وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض أو مشكلات صحية".



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وكانت الفنانة مادلين طبر، أدلت بتصريحات اعتبرها البعض مسيئة لأسرة الزعيم عادل إمام، طالبتهم فيه السماح له بالظهور، الأمر الذي دفع نقيب الممثلين أشرف زكي للتدخل والتعليق على الواقعة، فيما هدد آخرون بمقاضاتها نظرا لتحريض على اقتحام مسكن الزعيم للاطمئنان على صحته، بعدما اعتبرت زيارة يسرا ولبلبة، منزل الزعيم للاحتفال بعيد ميلاده اقتحام، وطالبت بتكراره للاطمئنان على عادل إمام فى ظل امتناع أفراد أسرته عن الرد على الاتصالات التليفونية.

وأوضحت مادلين طبر، في بيان صادر عنها أمس، عدم تعمدها الإساءة لعائلة عادل إمام، وقالت: "كل ما ورد مني هو تعبير جامح في حب الزعيم، وشوق لرؤيته".

وأضافت: "البعض اتخذ من كلمتي، سببًا لكي يهاجمني"، متسائلة "لم الهجوم؟ إنها رسالة حب وتقدير للزعيم، ومن خلالها رجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه".

وتابعت: "كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرة الزعيم، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح.

واختتمت قائلة: "وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".

وكانت مادلين طبر، أدلت بتصريحات إعلامية، طالبت فيها أسرة الزعيم عادل إمام بـ"الإفراج عنه" والسماح له بالخروج وحضور تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح، وتسهيل التواصل معه.

أشرف زكي يرد على تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام



وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رد على تصريحات مادلين طبر، بقوله: “ما صرحت به عن الزعيم عادل إمام وأسرته خطير جدا ومفردات مينفعش تتقال على أي فنان فما بالنا بالزعيم".

وتابع: "كلمة أن أسرة الزعيم عادل إمام تفرج عنه، كلمة جرحتني أوي ولا تليق لا بالزعيم ولا بجمهور ولا بأي حد، وبعدين نسبت اقتحام الفيلا للفنانة يسرا ولبلبة وده مينفعش، وفي مهرجان المسرح مطلبوش إن الزعيم عادل إمام يحضر واستأذنوا انهم يعملوا الدورة باسمه فقط".