الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تطلب من مواطنيها مغادرة بيلاروس لهذا السبب

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في مينسك، فيتو

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، من مواطنيها في بيلاروس مغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة.

أوردت الخارجية الأمريكية هذا المطلب في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في مينسك.

إغلاق معبرين حدوديين

وكانت ليتوانيا قد قامت، اعتبارا من 18 أغسطس، بإغلاق معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس، حسب حرس الحدود الليتواني.

وحسب لجنة الحدود في بيلاروس، فإنه منذ عام 2022، استخدم أكثر من 685 ألفا من سكان لاتفيا وليتوانيا وبولندا، الحق في الدخول بدون تأشيرة إلى البلاد، ومعظمهم من مواطني ليتوانيا.

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وزارة الخارجية في بيلاروس

من جانبها، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في بيلاروس، أن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.

وفي السياق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن المعاملة الوحشية للمهاجرين من قبل حرس الحدود اللاتفيين على الحدود مع بيلاروس، تظهر الجوهر العنصري للسلطات في لاتفيا.

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