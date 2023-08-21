أخبار الاقتصاد اليوم.. أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق.. ومجموعة بريكس تعتزم إصدار أول سندات بالروبية الهندية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

بعد استقرار لأكثر من 72 ساعة في البنك المركزي شهد سعر اليورو مساء اليوم ارتفاعا مفاجئا مقابل الجنيه في ختام التعاملات.

وحقق سعر اليورو زيادة في عمليات الشراء والبيع خلال التعامل مساء اليوم مقابل الجنيه، حيث اختلفت أسعار اليورو وارتفعت عن تعاملات الصباح وبعد فترة من الاستقرار في أسعار اليورو دامت لأيام مقابل الجنيه.

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سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.59 جنيه للشراء، و33.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

كشف فلاديمير كازبيكوف، كبير مسؤولي التشغيل ببنك التنمية التابع لمجموعة دول بريكس إن البنك يسعى لإصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول شهر أكتوبر المقبل.

أول سندات بالروبية

وأشار فلاديمير كازبيكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قبل انعقاد قمة بريكس المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء في جوهانسبرج أن البنك أصدر أول سنداته بالراند، العملة الرسمية في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي ويمكن أن يدرس إصدار سندات بالعملة المحلية في الدول الأعضاء مثل البرازيل وروسيا.

وأضاف أنه ربما نطرق أبواب السوق الهندية -الروبية- بحلول شهر أكتوبر في الهند، وبدأنا التفكير بجدية الآن في استخدام عملات الدول الأعضاء في تمويل مشروعات بهذه العملة في دولة أخرى عضو بالمجموعة، مثلا سنستخدم اليوان الصيني لتمويل مشروع في جنوب إفريقيا بدلا من الدولار.

ورفض كازبيكوف الحديث عن حجم السندات التي يستهدف البنك إصدارها بالروبية الهندية.

تجدر الإشارة إلى أنه تأسس بنك التنمية الوطني عام 2015، ويعد الإنجاز الأكثر واقعية لدول بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بينما تسعى لتحويل الكتلة إلى ثقل موازن للغرب، ومع ذلك، فإن وتيرة الإقراض البطيئة بالفعل أعاقتها العقوبات المفروضة على روسيا.

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات المتعددة الاستخدامات SUV الأكثر ترخيصًا كسيارات جديدة زيرو في أول 7 أشهر من 2023 مصر خلال النصف الأول من عام 2023.

ونرصد في التقرير ترتيب أكثر 8 سيارات SUV مبيعًا في مصر في أول 7 أشهر من 2023 كالتالي:



1- سيارات كيا سبورتاج 1795 سيارة.

2- سيارات شيري تيجو 3 بعدد 1759 سيارة.

3- سيارات شيري تيجو 7 بعدد 1407 سيارات.

4- سيارات هيونداي توسان 1187 سيارة.

5- سيارات سكودا كودياك 1067 سيارة.

6- سيارات فولكس فاجن تيجوان 705 سيارات.

7- سيارات سيتروين C5 إيركروس 607 سيارات.

8- سيارات كيا إكسيد 579 سيارة.





ارتفعت أسعار عدد من منتجات الألبان والعصائر في الأسواق، حيث أعلنت شركات صناعة الألبان رفع الأسعار، فيما رفعت أخرى السعر دون الإعلان رسميًا، حيث يواجه السوق المصري مسلسل ارتفاعات في أسعار الألبان ومنتجاتها، فما هي أسباب ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها، وهل يشهد السوق ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

يقول الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق، مدعوم بعدة عوامل كثيرة ساهمت في الارتفاعات المتتالية في أسعار الألبان ومشتقاتها، سواء مشكلات على المستوى المحلي أو العالمي.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية لـ «فيتو» أن أسباب ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها، أن قطاع صناعات الألبان ومنتجاته يواجه مشكلة نقص مستلزمات الإنتاج، إذ أن مستلزمات ومدخلات الصناعة معظمها تستورد من الخارج، ومنها اللبن البودر، وعليه هناك تأثر كبير واضح في القطاع الذي كان أحد نتائجه ارتفاع أسعار الألبان أكثر من مرة منذ بداية العام.

وأضاف «غريب» أن أيضًا قطاعات الثروة الحيوانية تتأثر تأثرًا مباشرًا بارتفاع أسعار الأعلاف، ونحن نستورد أعلاف الصويا والذرة من الخارج، وشهدت الفترة الماضية ارتفاعات في أسعار اللحوم والدواجن والبيض متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، مع نقص المعروض منها في الأسواق، وبدأت تحدث انفراجة تدريجية مع توالي الإفراجات الجمركية عن العلف، ولكن مازالت أسعار الأعلاف مرتفعة.





أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.

وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيرادًا من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديرًا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.

واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرًا البرازيل 829 آلاف دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5%، بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.

وجاءت البرازيل على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار، ثم الصين 13.2 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار، وأخيرًا الهند 6 ملايين دولار.