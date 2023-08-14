خبير اقتصادي: مجموعة البريكس تسعى لكسر هيمنة الدولار

البريكس، كشف الدكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، عن انخفاض مستوى الاحتياطي النقدي في العالم لـ60%، بدلا من تقييمه بالدولار بنسبة 90%.

تداول العملات بعيدا عن الدولار

وأضاف: إن معظم دول العالم تسعى حاليا إلى توسيع الاحتياطي النقدي الأجنبي ما بين الذهب وتداول العملات الأجنبية بعيدًا عن الدولار.

منافسة الدولار

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقي وحقك” الذي يقدمه الإعلامية فريد فهمي: إلي أن العالم على أبواب إيجاد عملات منافسة للدولار في التعاملات الدولية، وهذا لم يحدث في وقت قصير، ولكنه منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الدولار الآن هو العنصر الأساسي في الاحتياطي النقدي للدول.

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تخفيف أزمة الدولار في مصر

وأكد أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يساهم في تخفيف أزمة الدولار، لأن دول المجموعة تسعى للتعامل بالعملات المحلية فيما بينها بدلا من الدولار.

القضاء علي هيمنة الدولار

وأوضح: مجموعة البريكس لديها شروط وقواعد لانضمام أي دولة لهذا التكتل الاقتصادي، ولكنها في نفس الوقت تسعى لمساعدة الدول المتضررة من الأزمات الاقتصادية من خلال إنشاء تكتل يُوازي مجموعة الدول السبع، وبالتالي القضاء على هيمنة الدولار.

سلة العملات

وتابع: البريكس قد تختار سلة من العملات للقضاء على عملة الدولار، أو العودة مرة أخرى لاستخدام الذهب.

في تصريحات سابقة، قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: إن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقديمة، قائلة: ربما أصابها بعض البرود في أوقات معينة، لكنها تبقي علاقات متينة وقابلة للتطور المستمر.

السيسي عزز العلاقات المصرية الروسية



وأوضحت النائبة في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مصر سعت لتطوير العلاقات مع روسيا في أول زيارة للمشير عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، قبل أن يصبح رئيسا لمصر، وكانت زيارة ناجحة بكل المقاييس.

وتابعت: مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تسعى إلى العودة لدورها كقوة فاعلة ومؤثرة في منطقتها ومحيطها الإقليمي والدولي، والتفاعل مع كافة القضايا المتعددة المطروحة على الساحة في المنطقة، وفي العالم لارتباطها الوثيق بأهمية الدور الجيوسياسي لمصر.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن ذلك تجلى في توجهات السياسة الخارجية المصرية مع بداية حكم الرئيس السيسي بضرورة أن تتجه مصر لتنويع علاقاتها الخارجية في الغرب والشرق، خصوصا مع القوى الدولية الكبرى، على أسس المصالح المتبادلة لتحقيق المنافع المشتركة.

فوائد اقتصادية لانضمام مصر لمجموعة البريكس



وعن أهمية انضمام مصر لمجموعة دول البريكس، أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس بعد قبول عضويتها في بنك التنمية الجديد يعتبر خطوة مهمة على المستوى الاقتصادي والتجاري لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتقلبات التي تحدث، حيث تستطيع مصر الدخول في شراكات تعاون اقتصادية واستثمارية كبيرة مع دول المجموعة صاحبة الاقتصادات الضخمة.