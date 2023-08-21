مجموعة بريكس تعتزم إصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول أكتوبر المقبل

كشف فلاديمير كازبيكوف، كبير مسؤولي التشغيل ببنك التنمية التابع لمجموعة دول بريكس إن البنك يسعى لإصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول شهر أكتوبر المقبل.

أول سندات بالروبية

وأشار فلاديمير كازبيكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قبل انعقاد قمة بريكس المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء في جوهانسبرج أن البنك أصدر أول سنداته بالراند، العملة الرسمية في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي ويمكن أن يدرس إصدار سندات بالعملة المحلية في الدول الأعضاء مثل البرازيل وروسيا.

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وأضاف أنه ربما نطرق أبواب السوق الهندية -الروبية- بحلول شهر أكتوبر في الهند، وبدأنا التفكير بجدية الآن في استخدام عملات الدول الأعضاء في تمويل مشروعات بهذه العملة في دولة أخرى عضو بالمجموعة، مثلا سنستخدم اليوان الصيني لتمويل مشروع في جنوب إفريقيا بدلا من الدولار.

ورفض كازبيكوف الحديث عن حجم السندات التي يستهدف البنك إصدارها بالروبية الهندية.

تجدر الإشارة إلى أنه تأسس بنك التنمية الوطني عام 2015، ويعد الإنجاز الأكثر واقعية لدول بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بينما تسعى لتحويل الكتلة إلى ثقل موازن للغرب، ومع ذلك، فإن وتيرة الإقراض البطيئة بالفعل أعاقتها العقوبات المفروضة على روسيا.

إنطلاق القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس

قمة بريكس، تستعد دولة جنوب أفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس لاستضافة القمة الخامسة عشرة للمنظمة التي ستقام غدا الموافق 22 أغسطس الجاري إلى الخميس 24 من نفس الشهر.

وأكدت أكثر من 40 دولة بالفعل مشاركتها في "قمة بريكس" في جوهانسبرج، والتي ستنعقد في غضون يومين، حيث سيحضرها العديد من القادة الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية، بينما لم تتم دعوة أي زعيم غربي.

المشاركون في القمة الـ 15 لمجموعة بريكس

ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء دول أو حكومات الدول الخمس الأعضاء - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وسيحضر شخصيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والزعيم الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ومن المقرر أن يرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.

بوتين يشارك في قمة مجموعة بريكس عبر تقنية الفيديو

بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، حيث سيلقي سيد الكرملين خطابًا يوم 23 أغسطس.

وأعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن الرئيس الروسي لن يحضر "قمة بريكس" في البلاد، وأفاد المكتب بأن هذا قرار مشترك.

وأوضح المكتب أن الرئيس الروسي "باتفاق متبادل" لن يحضر "قمة بريكس" في الجمهورية، على أن يمثل روسيا في القمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

جاء ذلك بعد تصريحات رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بأن طلب اعتقال بوتين خلال قمة "بريكس" متهور، ومخالف لدستور البلاد، فيما أوضح موقع News24، نقلا عن شهادة الرئيس أمام محكمة مقاطعة جوتنج الإفريقية، أنه في حال "قررت جمهورية جنوب إفريقيا اعتقال بوتين خلال قمة بريكس المقبلة، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الدولية، فسيعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب على روسيا، وهو ما يتعارض مع دستور الجمهورية".

وواجهت جنوب أفريقيا معضلة دبلوماسية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي- في مارس الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين، حيث إنها دولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وسيكون متوقعا منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا دخل أراضيها.

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