الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مجموعة بريكس تعتزم إصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول أكتوبر المقبل

مجموعة البريكس،فيتو
مجموعة البريكس،فيتو

كشف  فلاديمير كازبيكوف، كبير مسؤولي التشغيل ببنك التنمية التابع  لمجموعة دول بريكس إن البنك يسعى لإصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول شهر أكتوبر المقبل.

 

أول سندات بالروبية

 

وأشار فلاديمير كازبيكوف  خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قبل انعقاد قمة بريكس المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء في جوهانسبرج أن البنك أصدر أول سنداته بالراند، العملة الرسمية في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي ويمكن أن يدرس إصدار سندات بالعملة المحلية في الدول الأعضاء مثل البرازيل وروسيا.

Advertisements

 

وأضاف أنه ربما نطرق أبواب السوق الهندية -الروبية- بحلول شهر أكتوبر في الهند، وبدأنا التفكير بجدية الآن في استخدام عملات الدول الأعضاء في تمويل مشروعات بهذه العملة في دولة أخرى عضو بالمجموعة، مثلا سنستخدم اليوان الصيني لتمويل مشروع في جنوب إفريقيا بدلا من الدولار.

 

ورفض كازبيكوف الحديث عن حجم السندات التي يستهدف البنك إصدارها بالروبية الهندية.

 

تجدر الإشارة إلى أنه تأسس بنك التنمية الوطني عام 2015، ويعد الإنجاز الأكثر واقعية لدول بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بينما تسعى لتحويل الكتلة إلى ثقل موازن للغرب، ومع ذلك، فإن وتيرة الإقراض البطيئة بالفعل أعاقتها العقوبات المفروضة على روسيا.

 

إنطلاق القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس 

 

قمة بريكس، تستعد دولة جنوب أفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس لاستضافة القمة الخامسة عشرة للمنظمة التي ستقام غدا الموافق 22 أغسطس الجاري إلى الخميس 24 من نفس الشهر.

وأكدت أكثر من 40 دولة بالفعل مشاركتها في "قمة بريكس" في جوهانسبرج، والتي ستنعقد في غضون يومين، حيث سيحضرها العديد من القادة الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية، بينما لم تتم دعوة أي زعيم غربي.

 

المشاركون في القمة الـ 15 لمجموعة بريكس

ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء دول أو حكومات الدول الخمس الأعضاء - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وسيحضر شخصيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والزعيم الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ومن المقرر أن يرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.

بوتين يشارك في قمة مجموعة بريكس عبر تقنية الفيديو

بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، حيث سيلقي سيد الكرملين خطابًا يوم 23 أغسطس.

وأعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن الرئيس الروسي لن يحضر "قمة بريكس" في البلاد، وأفاد المكتب بأن هذا قرار مشترك.

وأوضح المكتب أن الرئيس الروسي "باتفاق متبادل" لن يحضر "قمة بريكس" في الجمهورية، على أن يمثل روسيا في القمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

جاء ذلك بعد تصريحات رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بأن طلب اعتقال بوتين خلال قمة "بريكس" متهور، ومخالف لدستور البلاد، فيما أوضح موقع News24، نقلا عن شهادة الرئيس أمام محكمة مقاطعة جوتنج الإفريقية، أنه في حال "قررت جمهورية جنوب إفريقيا اعتقال بوتين خلال قمة بريكس المقبلة، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الدولية، فسيعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب على روسيا، وهو ما يتعارض مع دستور الجمهورية".

وواجهت جنوب أفريقيا معضلة دبلوماسية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي- في مارس الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين، حيث إنها دولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وسيكون متوقعا منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا دخل أراضيها.

من بينها مصر.. 23 دولة طلبت رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس (إنفوجراف)

دول بريكس، كتلة أسواق ناشئة تحاول تغيير النظام العالمي وكبح هيمنة الدولار

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية


 

العقوبات المفروضة العقوبات المفروضة على روسيا تمويل مشروعات اليوان الصيني دول بريكس جوهانسبرج جنوب أفريقيا مجموعة دول بريكس

مواد متعلقة

جولدمان ساكس: بريكس تملك وزنا حقيقيا بضم السعودية

الأحوال المدنية أهم قطاعات وزارة الداخلية.. الوثائق والشهادات والبطاقات الشخصية أبرز الإصدارات.. أسعار وطرق استخراج الأوراق (فيديو وصور)

تمثل 30% من الاقتصاد العالمي و43% من سكان العالم.. و19 دولة تتقدم لطلب العضوية.. هل تقلب مجموعة بريكس موازين القوى في الساحة الدولية ؟

لقاء إماراتي إيراني في جنوب إفريقيا

لقاء سعودي إيراني لمتابعة تنفيذ اتفاق بكين

مخاوف من اعتقال بوتين في كيب تاون

المشاط تلتقي نواب رئيس بنك التنمية الجديد لدراسة آليات تفعيل التعاون المشترك

جنوب إفريقيا تمنح بوتين الحصانة الرئاسية وتبطل إجراءات اعتقاله بسبب الجنائية الدولية

الأكثر قراءة

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

بعد استقرار 72 ساعة، ارتفاع مفاجئ في سعر اليورو مساء اليوم

محمد شريف يكشف عن أفضل من دربه بالأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

بيان من الكرملين حول ضم دول جديدة لمجموعة بريكس، وهذا موقف مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل مجيئه الدنيا (فيديو)

أذكار المساء مكتوبة، أفضل ما يقال للتقرب إلى الله

كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية