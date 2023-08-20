الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

8 مليارات و497 مليون دولار صادرات مصر من الألبان فى أول 5 شهور من 2023

صادرات مصر من الألبان،
صادرات مصر من الألبان، فيتو

كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مايو 2023، عن تراجع صادرات مصر من  الألبان  ومنتجاتها خلال الـ 5 شهور الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس- أبريل - مايو”.

صادرات  مصر من الألبان خلال ال 5 شهور من عام  2023

وبلغت  صادرات  مصر من  الالبان 8 مليار و497 مليونًا و835 ألف دولار، خلال  الـ 5 شهور من عام  2023، مقابل 9 مليارات و201 مليونًا و183 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ 703 ملايين و348 ألف دولار.

Advertisements

 

صادرات مصر من الألبان خلال مارس 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتو” على نسخة منها، أن صادرات  مصر من الالبان خلال مارس 2023، جاءت بقيمة 15 مليونًا و966 ألف دولار، مقابل 15 مليونًا و 274 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 692 ألف دولار.

 

الإحصاء: 4.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء، النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.74 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها 4.3 ٪.

• ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصــــادرات    
انخفضت  قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة  20.9 ٪ حيـث بلغـت 3.38  مليـار دولار خـلال شهــر مايـــو  2023  مقابــل 4.28  مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة  69.7 ٪، البترول الخام  بنسبة 54.5 ٪،  منتجات البترول  بنسبــة  41.7 %، أسمـــدة  بنسبة 72.4٪).  

بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 59.1 %، ملابس جاهزة بنسبة 6.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 70.8 ٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1 %). 
 

 الــــــواردات 
انخفضت قيمـــة الـــواردات بنسبة 9.4 ٪ حيث بلغـــت 7.12 مليار دولار خــــلال شهــر مايـــو  2023  مقابـــل  7.85  مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا: (منتجات البترول  بنسبة 19.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 24.3 %، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبــة 24.8%).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (أدوية ومحضرات صيدلة  بنسبة  14.2%، ذرة  بنسبـة 46.4 ٪، قمح  بنسبة 92.5 %، الغاز الطبيعى بنسبة 21.3% ).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

الالبان صادرات مصر ارتفاع اسعار منتجات الألبان

مواد متعلقة

بدءا من اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزير الرياضة بعد وصول استقالة مجلس الزمالك رسميا

المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة رفع الحصانة القضائية عنه بسبب مخالفات في نادي الزمالك

بعد رحيل مجلس مرتضى منصور، تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

الولادة بـ 2000 جنيه، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب النساء المزيف

عرض أفلام إباحية على شاشات الإعلانات فى شوارع العراق، المخابرات تكشف تفاصيل الواقعة

زيادة سعر دواء شهير لعلاج حب الشباب

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

Advertisements

منوعات

المزيد

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

كليات المرحلة الثالثة للتنسيق.. مستقبل كلية تربية طفولة ومجالات العمل بعد التخرج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

15 فائدة للاستغفار من الكتاب والسنة

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية