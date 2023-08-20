8 مليارات و497 مليون دولار صادرات مصر من الألبان فى أول 5 شهور من 2023

كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مايو 2023، عن تراجع صادرات مصر من الألبان ومنتجاتها خلال الـ 5 شهور الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير - فبراير- مارس- أبريل - مايو”.

صادرات مصر من الألبان خلال ال 5 شهور من عام 2023

وبلغت صادرات مصر من الالبان 8 مليار و497 مليونًا و835 ألف دولار، خلال الـ 5 شهور من عام 2023، مقابل 9 مليارات و201 مليونًا و183 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ 703 ملايين و348 ألف دولار.

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صادرات مصر من الألبان خلال مارس 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتو” على نسخة منها، أن صادرات مصر من الالبان خلال مارس 2023، جاءت بقيمة 15 مليونًا و966 ألف دولار، مقابل 15 مليونًا و 274 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 692 ألف دولار.

الإحصاء: 4.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.74 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 4.3 ٪.

• ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصــــادرات

انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 20.9 ٪ حيـث بلغـت 3.38 مليـار دولار خـلال شهــر مايـــو 2023 مقابــل 4.28 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7 ٪، البترول الخام بنسبة 54.5 ٪، منتجات البترول بنسبــة 41.7 %، أسمـــدة بنسبة 72.4٪).



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 59.1 %، ملابس جاهزة بنسبة 6.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 70.8 ٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1 %).



الــــــواردات

انخفضت قيمـــة الـــواردات بنسبة 9.4 ٪ حيث بلغـــت 7.12 مليار دولار خــــلال شهــر مايـــو 2023 مقابـــل 7.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 19.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 24.3 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 24.8%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 14.2%، ذرة بنسبـة 46.4 ٪، قمح بنسبة 92.5 %، الغاز الطبيعى بنسبة 21.3% ).