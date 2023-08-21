الإثنين 21 أغسطس 2023
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اقتصاد

افضل 8 سيارات SUV مبيعًا في مصر خلال 7 أشهر 2023

سيارات كيا، فيتو
سيارات كيا، فيتو

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات المتعددة الاستخدامات SUV الأكثر ترخيصًا كسيارات جديدة زيرو في أول 7 أشهر من 2023 مصر خلال النصف الأول من عام 2023. 



ترتيب 8 سيارات SUV مبيعًا بمصر
 

ونرصد في التقرير  ترتيب أكثر 8 سيارات SUV مبيعًا في مصر في أول 7 أشهر من 2023 كالتالي:
 

1- سيارات كيا سبورتاج 1795 سيارة.
2- سيارات شيري تيجو 3 بعدد 1759 سيارة.
3- سيارات شيري تيجو 7 بعدد 1407 سيارات.
4- سيارات هيونداي توسان 1187 سيارة.
5- سيارات  سكودا كودياك 1067 سيارة.
6- سيارات فولكس فاجن تيجوان 705 سيارات.
7- سيارات سيتروين C5 إيركروس 607 سيارات.
8- سيارات كيا إكسيد 579 سيارة. 

 

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شيري تسيطر على أهم مراكز الـSUV بمصر
 

نجحت شيري في السيطرة على مركزين ضمن أول 8 سيارات SUV مبيعًا في مصر بأكثر من 3000 سيارة مبيعًا بينما استمرت كيا سبورتاج في تصدر المشهد بقرابة 1800 سيارة وحصول توسان على المركز الرابع لتتخلف عن سبورتاج في المنافسة على المركز الأول تاركة طرازات شيري للمنافسة. 

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