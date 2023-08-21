الإثنين 21 أغسطس 2023
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اقتصاد

جولدمان ساكس: بريكس تملك وزنا حقيقيا بضم السعودية

مجموعة البريكس، فيتو
مجموعة البريكس، فيتو

قال جيم أونيل، الاقتصادي البارز في مجموعة جولدمان ساكس، إن انضمام دول إلى مجموعة "بريكس" سيكون مهما اقتصاديا خاصة إذا كانت المملكة العربية السعودية واحدة منها، وبخلاف ذلك من الصعب رؤية أهمية التكتل.

 

أونيل أضاف في مقابلة على تلفزيون بلومبرج اليوم الإثنين: "أعتقد أن انضمامهم والذي أتخيله أن أي إضافة ستشملهم هو صفقة كبيرة جدا".

توسيع عضوية مجموعة "بريكس"    

يأتي توسيع عضوية مجموعة "بريكس" على رأس جدول أعمال القمة التي تستضيفها جنوب أفريقيا هذا الأسبوع في العاصمة التجارية جوهانسبرج.

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مجموعة بريكس، فيتو

يوجد حاليًا أكثر من 20 طلبًا رسميًا للانضمام إلى المجموعة، وقدم الرئيس سيريل رامافوزا مساء الأحد دعمه الرسمي لهدف توسيع التكتل، كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في يونيو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر جميعهم من المتقدمين الأقوياء.

 

وقال أونيل إن علاقات السعودية الوثيقة تقليديا مع الولايات المتحدة ودورها كأكبر منتج للنفط في العالم يعني أن إضافتها للنادي ستضيف وزنا حقيقيا للمجموعة.

 

أضاف أونيل: "ما سينظر إليه بعد ذلك هو إمكانية تسعير النفط فعليا بعملات دول المجموعة المحلية وليس بالدولار".

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يتمثل أحد أهداف "بريكس" الرئيسية في تقليل الاعتماد على الدولار من خلال زيادة المدفوعات بعملات الأعضاء، بالتوازي مع طموح طويل الأجل لإطلاق عملة مشتركة للتصدي لهيمنة الدولار، مشيرا إلى أن فكرة استبدال عملة مشتركة لدول "بريكس" بالدولار في أي وقت قريب هي فكرة جنون.

 

وقال أونيل: "لقد واجهوا صعوبة كافية في محاولة الاتفاق فقط بين الخمسة.. لذا بخلاف الرمزية القوية للغاية، لست متأكدًا تمامًا مما سيحققه وجود المزيد من البلدان في التكتل.

 

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بريكس جولدمان ساكس السعودية مجموعة بريكس الدولار تسعير النفط

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