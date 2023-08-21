التصرف الصحيح لحظة انفجار الإطار المفاجئ أثناء القيادة

ارتفعت معدلات انفجارات السيارات خلال الفترات الماضية نتيجة تأثر إطارات السيارات بفصل الصيف، حيث تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في التأثير على ضغط الهواء داخل الإطار، وقد يصل الأمر إلى انفجار الإطارات لذا يجب التصرف بطريقة سليمة عند انفجار الإطارات، وهي الخروج من السيارات والتوجه نحو مراكز الصيانة.

وفي هذا الصدد، قال محمد أحمد، أحد مسئولي ورش صيانة السيارات: إن مالكي السيارات يتجاهلون متابعة صيانة الإطارات، خلال الصيف، فتتأثر بارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تلفه السريع، فضلا عن أسباب أخرى تؤثر على الإطارات أهمها:

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1 - الفرملة المفاجئة

تعد الفرملة أحد أسباب انفجار إطارات السيارات، وتلفها السريع، نظرا للاحتكاك المباشر بالأرض خاصة في ارتفاع درجات الحرارة، التي تؤدي إلى حدوث شظية نارية، قد تصل إلى اشتعال النيران بالسيارة.

2 - إنتاج الإطارات

يرجع تلف إطارات السيارات، إلى تاريخ إنتاجها، فهناك ورش كثيرة تعرض إطارات قديمة يصل عمرها إلى 7 أعوام، وهذا يسبب ضررا عند استخدامها، نظرا لخفة المطاط المطلية به حيث يفقد مرونته ويصبح أكثر صلابة، لذلك يفضل استخدام الإطارات حديثة الصنع.

3 - ضغط الهواء

يتجاهل بعض سائقى السيارات متابعة ضغط الهواء، رغم أضرار ذلك خلال الاحتكاك بالأرض، مما قد يؤدى إلى انفجاره، لذلك يفضل مراقبة الضغط بصفة مستمرة، ويفضل تزويد الإطارات صيفا بمادة "النيتروجين" لكى لا تتأثر بدرجات الحرارة، بالإضافة إلى متابعة ضبط الهواء داخل الإطارات كل 3 أيام كحد أقصى، وأن يكون هواء الإطار على درجة 28 وتجنب وصوله إلى 18 أو 20 لأن ذلك يؤدى إلى انفجاره، علاوة على فحصه بعناية وفحص جنوط السيارة، للتأكد من سلامته.