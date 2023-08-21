الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

شريف حبيب يضع 7 تساؤلات حول رابطة الأندية وتضارب المصالح

المهندس شريف حبيب،
المهندس شريف حبيب، فيتو

طرح المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون ومحافظ بني سويف السابق، 7 تساؤلات جديدة عن حال كرة القدم في مصر أبرزها المتعلقة برابطة الأندية المحترفة وصرف الملايين على الفوز بعضوية مجالس إدارات الأندية وشرط تضارب المصالح بين عناصر المنظومة الرياضية.

وكتب المهندس شريف حبيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كرة القدم في مصر …إلى أين؟.. استكمالا للأسئلة المطروحة في السابق عن كرة القدم المصرية".

Advertisements

وتضمنت الأسئلة التي طرحها المهندس شريف حبيب:


١-هل كرة القدم صناعة واستثمار ( كما يشاع ) ؟


٢- هل تتابع وزارتي الاستثمار والمالية أداء شركات كرة القدم.. كما يحدث مع باقي الشركات؟
 

رابطة الأندية المحترفة 

٣- رابطه الأنديه المحترفة.. خطوة جيدة.. ولكن هل تراجع الرابطة الأندية أم أنه كلام على الورق فقط؟
 

٤- هل تطالب الرابطة الأندية المحترفة بميزانية معتمدة من مراقب حسابات والجهات الرسمية.. (وهو مطلب أساسي في لوائح الاحتراف)؟
 

٥- هل تقدم رابطة الأندية المحترفة ميزانية توضح إيرادتها ومصروفاتها وتعرض على الأندية؟
 

٦- هل يطبق شرط تضارب المصالح بين عناصر المنظومة كمبدأ أساسي لنجاح أي عمل؟
 

٧- لماذا تصرف الملايين للفوز بعضوية مجلس الإدارة وهو عمل تطوعي (بدون مقابل)؟

شريف حبيب يضع تساؤلات تجيب على حال كرة القدم المصرية

وكان المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، وضع 9 تساؤلات تحتاج للإجابة على الحالة التي وصلت إليها الكرة المصرية مقارنة بالدوريات العربية والأوروبية.

وتضمنت التساؤلات أبرز القضايا الرياضية ممثلة اختفاء الأندية الشعبية وآلية تطبيق دوري المحترفين واستقدام اللاعبين والمدربين الأجانب وعدم قدرة كرة القدم على تحقيق الأرباح علاوة علي عدم حضور الجماهير بكامل طاقاتها في الملاعب.

وكتب المهندس شريف حبيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كرة القدم في مصر.. إلى أين؟ ولكي نعرف الإجابة.. يجب الرد على الآتي:

 

١- لماذا تختفي الأندية الشعبية عاما بعد الآخر حتى أصبح ٧٠٪؜ من أندية الدوري بلا جماهير والنسبة  قابله للزياده ؟

 

٢- متى يمكن أن تعود الجماهير إلى الملاعب بكامل طاقتها؟

 

٣- هل تحقق كرة القدم في مصر أرباح تجعل منها استثمار جيد ؟ …الجميع يعلم ان تقريبًا جميع الفرق تحقق خسائر ؟

٣- لماذا تتزايد أعداد الفرق الخاصة وإنفاق ملايين الجنيهات والدولارات رغم عدم تحقيق أرباح؟

 

٤- لماذا لا يستثمر القطاع الخاص في الفرق العريقة بجماهيرها الكبيره مثل ما يحدث في الدوريات الأخرى؟

٥- لماذا ينفرد الدوري المصري في الدوريات العربية بوجود فرق تحمل أسماء أجنبية؟ ولا يوجد ناد يحمل اسما عربيا في الدوريات الأجنبية؟


 

٦- هل يطبق نظام دوري المحترفين طبقًا للنظم المعروفة؟ ولماذا لا يتم إعلان ميزانيات الأندية المشتركة؟ ومن هي الجهة المتخصصة التي تراقب الأداء المالي؟

 

٧- لماذا لدينا عدد كبير من المدربين واللاعبين الأجانب في وقت نعاني من توفير العملة الصعبة لتوفير مستلزمات الإنتاج… في حين أن دولة مثل المغرب تحقق نتائج مبهرة بمدربين وطنيين؟

 

٨- من اين تحصل الأندية على العملة الصعبة لسداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب.. وليس لهم أي مصادر العملة والبنوك لا توفر العملة إلا للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج؟

 

٩- هل يوجد هذا التنوع من أندية كرة القدم في دوريات أخرى.. فلدينا أندية اجتماعية وأندية مؤسسات وشركات تابعة للدولة.. وشركات خاصة وأندية خاصة؟

شريف حبيب: 9 تساؤلات تجيب على حال كرة القدم المصرية

شريف حبيب يضع روشتة عودة نادي غزل المحلة لسابق عهده

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شريف حبيب نادي المقاولون كرة القدم رابطة الأندية المحترفة المهندس شريف حبيب

مواد متعلقة

زيزو ومصطفى فتحي وجريندو وكابو، رابطة الأندية المحترفة تعلن استفتاء أفضل جناح أيمن

رابطة الأندية تختار نجم الأهلي أفضل لاعب وسط مهاجم في الموسم الماضي

شريف حبيب: 9 تساؤلات تجيب على حال كرة القدم المصرية

شريف حبيب يضع روشتة عودة نادي غزل المحلة لسابق عهده

الأكثر قراءة

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

محمد شريف يكشف عن أفضل من دربه بالأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

شاهد في مذبحة الوراق: الابن الأكبر دافع عن والدته أثناء ضربها فأطلق الأب النار على الأسرة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل مجيئه الدنيا (فيديو)

أذكار المساء مكتوبة، أفضل ما يقال للتقرب إلى الله

كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية