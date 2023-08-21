شريف حبيب يضع 7 تساؤلات حول رابطة الأندية وتضارب المصالح

طرح المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون ومحافظ بني سويف السابق، 7 تساؤلات جديدة عن حال كرة القدم في مصر أبرزها المتعلقة برابطة الأندية المحترفة وصرف الملايين على الفوز بعضوية مجالس إدارات الأندية وشرط تضارب المصالح بين عناصر المنظومة الرياضية.

وكتب المهندس شريف حبيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كرة القدم في مصر …إلى أين؟.. استكمالا للأسئلة المطروحة في السابق عن كرة القدم المصرية".

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وتضمنت الأسئلة التي طرحها المهندس شريف حبيب:



١-هل كرة القدم صناعة واستثمار ( كما يشاع ) ؟



٢- هل تتابع وزارتي الاستثمار والمالية أداء شركات كرة القدم.. كما يحدث مع باقي الشركات؟



رابطة الأندية المحترفة

٣- رابطه الأنديه المحترفة.. خطوة جيدة.. ولكن هل تراجع الرابطة الأندية أم أنه كلام على الورق فقط؟



٤- هل تطالب الرابطة الأندية المحترفة بميزانية معتمدة من مراقب حسابات والجهات الرسمية.. (وهو مطلب أساسي في لوائح الاحتراف)؟



٥- هل تقدم رابطة الأندية المحترفة ميزانية توضح إيرادتها ومصروفاتها وتعرض على الأندية؟



٦- هل يطبق شرط تضارب المصالح بين عناصر المنظومة كمبدأ أساسي لنجاح أي عمل؟



٧- لماذا تصرف الملايين للفوز بعضوية مجلس الإدارة وهو عمل تطوعي (بدون مقابل)؟

شريف حبيب يضع تساؤلات تجيب على حال كرة القدم المصرية

وكان المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، وضع 9 تساؤلات تحتاج للإجابة على الحالة التي وصلت إليها الكرة المصرية مقارنة بالدوريات العربية والأوروبية.

وتضمنت التساؤلات أبرز القضايا الرياضية ممثلة اختفاء الأندية الشعبية وآلية تطبيق دوري المحترفين واستقدام اللاعبين والمدربين الأجانب وعدم قدرة كرة القدم على تحقيق الأرباح علاوة علي عدم حضور الجماهير بكامل طاقاتها في الملاعب.

وكتب المهندس شريف حبيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كرة القدم في مصر.. إلى أين؟ ولكي نعرف الإجابة.. يجب الرد على الآتي:

١- لماذا تختفي الأندية الشعبية عاما بعد الآخر حتى أصبح ٧٠٪؜ من أندية الدوري بلا جماهير والنسبة قابله للزياده ؟

٢- متى يمكن أن تعود الجماهير إلى الملاعب بكامل طاقتها؟

٣- هل تحقق كرة القدم في مصر أرباح تجعل منها استثمار جيد ؟ …الجميع يعلم ان تقريبًا جميع الفرق تحقق خسائر ؟

٣- لماذا تتزايد أعداد الفرق الخاصة وإنفاق ملايين الجنيهات والدولارات رغم عدم تحقيق أرباح؟

٤- لماذا لا يستثمر القطاع الخاص في الفرق العريقة بجماهيرها الكبيره مثل ما يحدث في الدوريات الأخرى؟

٥- لماذا ينفرد الدوري المصري في الدوريات العربية بوجود فرق تحمل أسماء أجنبية؟ ولا يوجد ناد يحمل اسما عربيا في الدوريات الأجنبية؟





٦- هل يطبق نظام دوري المحترفين طبقًا للنظم المعروفة؟ ولماذا لا يتم إعلان ميزانيات الأندية المشتركة؟ ومن هي الجهة المتخصصة التي تراقب الأداء المالي؟

٧- لماذا لدينا عدد كبير من المدربين واللاعبين الأجانب في وقت نعاني من توفير العملة الصعبة لتوفير مستلزمات الإنتاج… في حين أن دولة مثل المغرب تحقق نتائج مبهرة بمدربين وطنيين؟

٨- من اين تحصل الأندية على العملة الصعبة لسداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب.. وليس لهم أي مصادر العملة والبنوك لا توفر العملة إلا للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج؟

٩- هل يوجد هذا التنوع من أندية كرة القدم في دوريات أخرى.. فلدينا أندية اجتماعية وأندية مؤسسات وشركات تابعة للدولة.. وشركات خاصة وأندية خاصة؟