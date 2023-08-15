شريف حبيب: 9 تساؤلات تجيب على حال كرة القدم المصرية

وضع المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، عدة تساؤلات للإجابة على الحالة التي وصلت إليها الكرة المصرية مقارنة بالدوريات العربية والأوروبية.

وتضمنت التساؤلات أبرز القضايا الرياضية ممثلة اختفاء الأندية الشعبية وآلية تطبيق دوري المحترفين واستقدام اللاعبين والمدربين الأجانب وعدم قدرة كرة القدم على تحقيق الأرباح علاوة علي عدم حضور الجماهير بكامل طاقاتها في الملاعب.

وكتب المهندس شريف حبيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كرة القدم في مصر.. إلى أين؟ ولكي نعرف الإجابة.. يجب الرد على الآتي:

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الأندية الشعبية

١- لماذا تختفي الأندية الشعبية عاما بعد الآخر حتى أصبح ٧٠٪؜ من أندية الدوري بلا جماهير والنسبة قابله للزياده ؟

جماهير الكرة

٢- متى يمكن أن تعود الجماهير إلى الملاعب بكامل طاقتها؟

أرباح كرة القدم

٣- هل تحقق كرة القدم في مصر أرباح تجعل منها استثمار جيد ؟ …الجميع يعلم ان تقريبًا جميع الفرق تحقق خسائر ؟

تزايد الفرق الخاصة

٣- لماذا تتزايد أعداد الفرق الخاصة وإنفاق ملايين الجنيهات والدولارات رغم عدم تحقيق أرباح؟

استثمار الأندية

٤- لماذا لا يستثمر القطاع الخاص في الفرق العريقة بجماهيرها الكبيره مثل ما يحدث في الدوريات الأخرى؟

الدوري المصري الممتاز

٥- لماذا ينفرد الدوري المصري في الدوريات العربية بوجود فرق تحمل أسماء أجنبية؟ ولا يوجد ناد يحمل اسما عربيا في الدوريات الأجنبية؟

نظام دوري المحترفين



٦- هل يطبق نظام دوري المحترفين طبقًا للنظم المعروفة؟ ولماذا لا يتم إعلان ميزانيات الأندية المشتركة؟ ومن هي الجهة المتخصصة التي تراقب الأداء المالي؟

مدربين ولاعبين أجانب رغم أزمة العملة الصعبة



٧- لماذا لدينا عدد كبير من المدربين واللاعبين الأجانب في وقت نعاني من توفير العملة الصعبة لتوفير مستلزمات الإنتاج… في حين أن دولة مثل المغرب تحقق نتائج مبهرة بمدربين وطنيين؟

مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب



٨- من اين تحصل الأندية على العملة الصعبة لسداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب.. وليس لهم أي مصادر العملة والبنوك لا توفر العملة إلا للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج؟

تنوع الأندية



٩- هل يوجد هذا التنوع من أندية كرة القدم في دوريات أخرى.. فلدينا أندية اجتماعية وأندية مؤسسات وشركات تابعة للدولة.. وشركات خاصة وأندية خاصة؟