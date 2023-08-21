تعرف على مصير أحمد عيد بعد شكوى الزمالك

استفسر مسؤولو النادي المصري من احد المسؤولين باتحاد الكرة عن مصير أحمد عيد لاعب المصري الحالي في حالة شكوى الزمالك ناديه السابق له.

وأكد المصدر المسؤول باتحاد الكرة أن أحمد عيد لاعب حر وانضم للنادي المصري الذي قام بقيده على نظام القيد الإلكتروني لقائمة الفريق.

وأضاف أن حالة واحدة تعرض أحمد عيد للإيقاف ألا وهي إذا كان اللاعب وقع على عقد جديد مع الزمالك وقام الزمالك بإنهاء أزمة القيد ولديه رغبة في تفعيل العقد مع أحمد عيد وقتها سيتعرض أحمد عيد للإيقاف ولكن سيظل لاعبًا في النادي المصري.

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المصري يضم أحمد عيد لاعب الزمالك

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأوليمبي.

وتجاهل النادي المصري خلال إعلانه التعاقد مع اللاعب ذكر نادي الزمالك الذي ينتمي إليه اللاعب واصفًا أحمد عيد بلاعب المنتخب الأوليمبي.

جاء ذلك باعتبار أن المصري البورسعيدي ضم أحمد عيد في صفقة انتقال حر.

وكانت “فيتو” انفردت يوم الجمعة الماضي بخبر عدم توثيق عقد أحمد عيد مع الزمالك وأن اللاعب حر في التوقيع لأي نادٍ آخر، تحت عنوان “مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر”.

وشددت المصادر على أن الجهاز الإداري المسؤول عن فريق الكرة ربما يتسبب في أزمة جديدة في حالة قيام اللاعب بالتوقيع لأي نادٍ آخر، بصفته لاعبًا حرًّا خاصة وأن قيده في القائمة الجديدة بالزمالك قبل يوم 15 سبتمبر المقبل، يتطلب التوقيع على عقد جديد بدلًا من القديم، وذلك في حالة إنهاء الأزمة مع إنبي بشكل ودي.

المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد

وجاء إعلان المصري ضم أحمد عيد كالتالي:

“أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد عيد، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025”.

ميدو جابر وأحمد عيد يسجلان أول أهدافهما مع المصري

خاض فريق المصري تحت قيادة على ماهر مباراة ودية أمام فريق ساحة دمياط إنتهت بفوز المصرى بخماسية نظيفة وهي المواجهة الودية الأولى للمصري خلال فترة الإستعداد للموسم الجديد.

أحرزت أهداف المباراة عن طريق: ميدو جابر (هدفين) وأحرز كلا من أحمد عيد - فرانك إيتوجا - حسام جريشة (هدف).

الجزائري عبد الرحيم دغموم يُجري جراحة الرباط الصليبي بالدوحة

أجرى الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري،بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة جراحة الرباط الصليبي والتي أجراها له الجراح الأسباني مانويل بابا كوستا أحد أشهر جراحي العظام المتخصصين في إجراء مثل تلك العمليات.

هذا ومن المقرر أن يخضع اللاعب اعتبارا من الغد مباشرة لبرنامجه التأهيلي والذي تبلغ مرحلته الأولى نحو ستة أسابيع، حيث سيتم متابعة حالته أولا بأول من قبل الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

كان دغموم قد تعرض خلال مباراة نهائي كأس الرابطة والتي جمعت بين المصري وسيراميكا كليوباترا قبل نحو شهر، ليقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، سفره إلى قطر لمناظرته بواسطة الجراح مانويل بابا كوستا والذي أكد ضرورة إجراء الجراحة بأحد أشهر المراكز الطبية بالعاصمة الدوحة.

إيقاف القيد للنادي المصري

حرص مسئولو النادي المصرى البورسعيدي على وضع اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم بالميركاتو الصيفي على السيستم لضمان تسجيل اللاعبين فوز سداد الغرامة المستحقة عليه والتي أدت إلى إيقاف القيد.

وتواصل كامل أبو على رئيس مجلس الإدارة مع مسئولي نادي قطر القطري نظرًا لعلاقته الجيدة بمسئولى النادى وذلك لحل مشكلة مستحقات "أكبوتو" وديًا من أجل رفع إيقاف القيد للنادى.

وقام أبو علي بدفع المبلغ المستحق للنادي القطري لرفع وقف القيد عن النادي المصري

وتلقى النادي المصري خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بسبب مستحقات متأخرة من صفقة التعاقد مع النيجيري أنتوني أكبوتو.

أكد مصدر داخل النادي المصري أن إيقاف القيد بالفعل ما زال مستمرا للفريق البورسعيدي رغم سداد مديونيات النادي المتأخرة للاعب ياسر حمد.

وكشف المصدر أن إيقاف القيد الجديد جاء بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب النيجيري أنتوني أكبوتو والتي تقدر بمبلغ 68 ألف دولار مستحقات متأخرة لنادي قطر القطري من صفقة أنتوني أكبوتو.

وكان أكبوتو انضم للمصري مطلع الموسم الماضي قادما من نادي قطر القطري قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين.

وتبقي النادي القطري قيمة القسط الثاني من الصفقة التي كلفت المصري البوسعيدي 150 ألف دولار سدد المصري منها 100 ألف دولار ولم يسدد النادي القسط الثاني وعلى أثره تقدم النادي القطري بشكوى إلى الاتحاد الدولي الذى أصدر قراره بإيقاف القيد لحين حل المشكلة بين الناديين .

صفقات النادي المصري

وكان مسؤولو النادي المصري قد أعلنوا في وقت سابق عن التعاقد مع محمد الشامي لمدة 3 مواسم قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وباهر المحمدي لاعب الاسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية ويوسف الجوهري من المقاولون العرب

كما تعاقد مع ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ولاعب المقاولون العرب يوسف الجوهري.

المصري يعلن ضم باهر المحمدي

وأعلن النادى المصرى البورسعيدي التعاقد مع باهر المحمدي لاعب النادي الاسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى المصري البورسعيدي صفقة باهر المحمدي مقابل 20 مليون جنيه بعد الاتفاق بين الناديين، حيث يعد هذا المبلغ حلا لأزمة الإسماعيلي المادية الحالية والتي انتهت إلى وقف القيد.

وقدم النادي المصري اللاعب عبر بث فيديو تضمن النسر الأخضر شعار النادي أنغام السمسية.

المصري يعلن ضم يوسف الجوهري

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب تدعيمًا لصفوفه بالميركاتو الصيفي الجاري.

المصري يتعاقد مع يوسف الجوهري

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع يوسف الجوهري، لاعب خط وسط فريق المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2027/2026، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق وسداد المقابل النقدي للصفقة.

المصري يضم أحمد أيمن منصور

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

ونشرت صفحة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "لف الملعب دور بنحبك يا منصور عودة أحمد منصور لاعبًا للنسور الخضراء".

وتعاقد الزمالك مع أحمد أيمن منصور قبل بداية الموسم الماضي إلا أن اللاعب انتقل لصفوف طلائع الجيش لمدة موسم، على أن ينضم إلى الأبيض مجددًا بعدها.

المصري يتعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي إجراءات التعاقد مع ميدو جابر، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 وذلك بعد إتمام إدارة المصري الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي سيراميكا كليوباترا على كافة جوانب الصفقة.

وانتقل إسلام المزين لاعب المصري إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية بانتقال ميدو جابر إضافة إلى مقابل مادي.