المصري يعلن تفاصيل ضم يوسف الجوهري وجلسة تصوير للاعب (فيديو وصور)

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب تدعيمًا لصفوفه بالميركاتو الصيفي الجاري.

المصري يتعاقد مع يوسف الجوهري

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع يوسف الجوهري، لاعب خط وسط فريق المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2027/2026، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق وسداد المقابل النقدي للصفقة.

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الجدير بالذكر، أن اللاعب يوسف الجوهري والبالغ من العمر 25 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع مع إجادته للعب بكافة مراكز خط الوسط، وقد سبق للاعب الانضمام لكافة منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي خلال السنوات الماضية.

حرصت إدارة نادي المقاولون العرب ممثلة في المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن شوقي غريب على إقامة حفل تكريم للاعب يوسف الجوهري عقب انتهاء مران الأمس بعد موافقة النادي على رحيل اللاعب للنادي المصري.

وكان التكريم بمنزلة لفتة طيبة من إدارة النادي والجهاز الفني ورسالة قوية في الوسط الرياضي أنه ليس شرطًا أن يكون هناك خلاف في الانتقال من نادٍ إلى نادٍ.

المصري يضم أحمد أيمن منصور

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

ونشرت صفحة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"لف الملعب دور بنحبك يا منصور عودة أحمد منصور لاعبًا للنسور الخضراء".



وتعاقد الزمالك مع أحمد أيمن منصور قبل بداية الموسم الماضي إلا أن اللاعب انتقل لصفوف طلائع الجيش لمدة موسم، على أن ينضم إلى الأبيض مجددًا بعدها.



وشارك أحمد أيمن في تدريبات الزمالك هذا الصيف، إلا أن أزمة منع القيد دفعت اللاعب لدراسة العروض المقدمة له خلال الميركاتو الجاري.



المصري يضم أحمد عيد لاعب الزمالك

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي.

وتجاهل النادي المصري خلال إعلانه التعاقد مع اللاعب ذكر نادي الزمالك الذي ينتمي إليه اللاعب واصفًا أحمد عيد بلاعب المنتخب الأولمبي.

جاء ذلك باعتبار أن المصري البورسعيدي ضم أحمد عيد في صفقة انتقال حر.

وكانت “فيتو” انفردت يوم الجمعة الماضي بخبر عدم توثيق عقد أحمد عيد مع الزمالك وأن اللاعب حر في التوقيع لأي نادٍ آخر، تحت عنوان “مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر”.

وشددت المصادر على أن الجهاز الإداري المسؤول عن فريق الكرة ربما يتسبب في أزمة جديدة في حالة قيام اللاعب بالتوقيع لأي نادٍ آخر، بصفته لاعبًا حرًّا خاصة وأن قيده في القائمة الجديدة بالزمالك قبل يوم 15 سبتمبر المقبل، يتطلب التوقيع على عقد جديد بدلًا من القديم، وذلك في حالة إنهاء الأزمة مع إنبي بشكل ودي.

المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد

وجاء إعلان المصري ضم أحمد عيد كالتالي:

“أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد عيد، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025”.

جدير بالذكر، "أن اللاعب أحمد عيد والبالغ من العمر 22 عامًا يشغل مركز الظهير الأيمن، وهو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وصيف بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات تحت 23 عامًا والمتأهل لأولمبياد 2024 المقرر إقامتها بباريس".

صفقات النادي المصري

وكان مسؤولو النادي المصري قد أعلنوا في وقت سابق عن التعاقد مع محمد الشامي لمدة 3 مواسم قادمًا من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية.

المصري يضم باهر المحمدي

وأنهى مسؤولو النادي المصري صفقة ضم باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي تدعيمًا لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى المصري البورسعيدي صفقة باهر المحمدي مقابل 20 مليون جنيه بعد الاتفاق بين الناديين حيث يعد هذا المبلغ حلًّا لأزمة الإسماعيلي المادية الحالية والتي انتهت إلى وقف القيد.

المصري يتعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع ميدو جابر، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 وذلك بعد إتمام إدارة المصري الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي سيراميكا كليوباترا على كافة جوانب الصفقة.

وانتقل إسلام المزين لاعب المصري إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية بانتقال ميدو جابر إضافة إلى مقابل مادي.