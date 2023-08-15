المصري يضم باهر المحمدي مقابل 20 مليون جنيه

أنهى مسئولو النادى المصرى صفقة ضم باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى المصري البورسعيدي صفقة باهر المحمدي مقابل 20 مليون جنيه بعد الاتفاق بين الناديين حيث يعد هذا المبلغ حلا لأزمة الإسماعيلي المادية الحالية والتي انتهت إلى وقف القيد.

فترة إعداد المصري البورسعيدي

قرر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تغيير مكان بدء فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد كما قرر تغيير موعدها.

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وأرجأ علي ماهر فترة الإعداد لتقام اليوم الثلاثاء بدلا من الأحد الماضي على أن تقام بمدينة بورسعيد بدلا من القاهرة كما كان مقررا.

وأكد مصدر داخل النادي المصري أن سبب تأجيل فترة الإعداد وتغيير المكان بسبب عدم استكمال الصفقات الجديدة التي طلبها علي ماهر للفريق البورسعيدي.

المصري يستقر على ترشيح شريف صالح ممثلًا عنه لعضوية رابطة الأندية المحترفة

واستقر مجلس إدارة النادى المصري علي ترشيح الدكتور شريف صالح ممثلا له لعضوية رابطة الاندية المحترفة.

ودار نقاش داخل مجلس إدارة النادي المصري خلال الأيام الماضية على المرشح للموسم الجديد وكان هناك عدة ترشيحات ضمت أعضاء سابقين بمجلس الإدارة سبق لهم العمل مع كامل أبو علي فى مجالس سابقة ولكن فضل مجلس الإدارة إستمرار الدكتور شريف صالح.

و يغلق باب الترشح اليوم 13 أغسطس على أن تقام انتخابات مجلس إدارة رابطة الأندية يوم 15 أغسطس .

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري قد طلب من إدارة النادي ضرورة الانتهاء من ملف الصفقات الصيفية بأسرع وقت حتى تنتظم مع الفريق في معسكر الإعداد.

صفقات المصري

وأبرم المصري حتى الآن ثلاث صفقات وهم ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا ومحمد الشامي من الإسماعيلي وسمير فكري لاعب الداخلية.

المصري يتعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع ميدو جابر، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 وذلك بعد إتمام إدارة المصري الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي سيراميكا كليوباترا على كافة جوانب الصفقة.

وانتقل إسلام المزين لاعب المصري الي سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية بانتقال ميدو جابر إضافة إلى مقابل مادي.

محمد الشامي، فيتو

المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.

المصري يتعاقد مع سمير فكري لاعب الداخلية لأربعة مواسم

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب سمير فكري قادمًا من صفوف فريق الداخلية.

وحصل النادي المصري على توقيع سمير فكري بعقد ممتد لمدة أربع سنوات قادمة وذلك بعدما حصل مسؤولو النادي البورسعيدي على الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء إجراءات انتقاله مع ناديه الداخلية.

عقوبات مباراة الأهلي والمصري

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات بعد أحداث مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالي:

1- حرمان جماهير النادي الأهلي المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين في بطولة كأس مصر.

2-إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلي "مباراتين" قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنية " عشرون ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه - على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة:

3- حرمان جماهير النادي المصري المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين فى بطولة كأس مصر.

4- إيقاف على ماهر المدير الفني للنادي المصري "أربع مباريات" وغرامة مالية قيمتها 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة.. على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف حيث إن الإيقافات والإنذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة.

5- منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادي المصري من مرافقة الفريق في المباريات لمدة "عامين" اعتبارًا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.

المصري يضم هداف مجموعة الصعيد

وكشفت مصادر أن النادي المصري نجح في إنهاء صفقة ضم رجب برعي مارو لاعب فريق نادي لافيينا وهداف مجموعة الصعيد بالقسم الثاني تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر خاص لـ "فيتو" أن الصفقة حسمت بشكل نهائي مقابل 7 ملايين جنيه بعد إنهاء الاتفاق بين الناديين حيث لم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ولفت رجب مارو أنظار العديد من الأندية بعد حصوله لقب هداف مجموعة الصعيد والقسم الثاني الموسم الماضي برصيد 16 هدفًا.

كما أوصى علي ماهر بالدخول في مفاوضات مع فيوتشر للحصول على خدمات غنام محمد لاعب وسط الفريق والمدافع علي الفيل والذي سبق له التدرب تحت قيادة علي ماهر في فريقه الحالي.

وأعلن المصري رحيل 5 لاعبين بنهاية دوري 2023 وهم: رجب عمران وزياد كمال وعبده يحيى ومحمد جريندو ومحمد الفيومي وذلك بين انتهاء إعارة وانتهاء عقود.

ورحل إسلام المزين الي سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية لضم ميدو جابر.