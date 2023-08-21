نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 هاربين من 572 حكما قضائيا متنوعا فى سوهاج وكفر الشيخ والقاهرة.

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة هارب من تنفيذ 393 حُكما بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة، وكفالات مالية.



وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج هارب من تنفيذ 95 حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 97 سنة، وكفالات مالية.



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وضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ هارب من تنفيذ 82 حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة، وكفالات مالية.



وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.