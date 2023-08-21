الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الأجانب في أسوان

ضبط متهم،فيتو
ضبط متهم،فيتو

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية القبض على ضبط 3 أشخاص بأسوان لارتكابهم واقعة سرقة بأسلوب انتحال الصفة رجال الشرطة.

ضبط 3 أشخاص بأسوان لارتكابهم واقعة سرقة بأسلوب انتحال الصفة.
 

تلقى قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان  بلاغا من (سيدة وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه حال استقلالهما سيارة متجهين إلى محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة "ملاكى"، باستيقافهما وإيهامهما بأنهم من رجال الشرطة والاستيلاء منهما على (3 هواتف محمولة- 2 لاب توب- مبلغ مالى- حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بهما).

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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