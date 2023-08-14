الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

سارة بنت المنوفية من ذوي الهمم وهبت حياتها لتحفيظ أطفال قريتها القرآن بالمجان (فيديو)

تحفيظ القرآن الكريم،
تحفيظ القرآن الكريم، فيتو

داخل حجرة ضيقة بها بعض المصابيح الصغيرة غير مجهزة بالكامل لكن تحفها الملائكة من كل جانب، تجلس سارة على كرسيها المتحرك وأمامها اطفال قريتها تقوم بتحفيظهم للقرآن الكريم.


اسمها سارة السيد، من مركز أشمون في محافظة المنوفية، تبلغ من العمر 25 عاما، فقدت القدرة على الحركة لكنها لم تفقد أبدا القدرة على العطاء، تمضي ساعات طويلة يوميا لتحفيظ الأطفال لكتاب الله.


بدأت سارة مشوار حفظ القرآن وهي ابنة الأربع سنوات على يد شقيقها الأكبر خريج الأزهر الشريف حيث لم تذهب للكتاب، وأتمت الحفظ وهي ابنة الاثني عشر ربيعا لتقرر أن تهب حياتها للقرآن وتحفيظه للأطفال.

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لم تكن سارة هي وحدها التي أتمت حفظ القرآن الكريم لكن هي وأشقائها الخمسة أتموا حفظ كتاب الله كاملا، حيث يرافقها أحد أشقائها داخل الكتاب ليشاركها الأجر في تحفيظ الأطفال.


تحلم سارة بأن يكون لها مكانا مهيئا بصورة افضل لتحفيظ الأطفال للقرآن وعلى الصعيد الأسري تتمنى ان ترافق والدتها والدها في رحلة عمرة.

 

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الأزهر الشريف القرآن الكريم حفظ القران الكريم ذوي الهمم المنوفية محافظة المنوفية مركز أشمون فى محافظة المنوفية

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