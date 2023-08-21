الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

شاهد عيان في مذبحة الوراق: المتهم مصاب بمرض في المخ، وانتظر الشرطة بعد ارتكابه الجريمة

متهم، فيتو
متهم، فيتو

كشف محمد حسن، أحد شهود العيان على واقعة مذبحة الوراق، أنه ‏بعد أن أقدم الأب المتهم على قتل ابنته الصغرى وابنه الأكبر، والشروع في قتل زوجته وبناته الأخريات، قام المتهم بضرب زوجته؛ ‏فأسرع ابنه للتفريق بين والده ووالدته، لكن المتهم قال لابنه: "انت بتمنعني إني أضربها بالشومة، طيب أنا هوريك، ودخل لإحضار طبنجة وأطلق رصاصة في صدره والثانية في ظهره، وضرب شقيقته طلقة واحدة وأمها طلقة في رأسها".

وأضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن المجني عليه يدعى محمد، وهو ابن المتهم عمره تقريبا ٢٠ سنة، وكان يستعد لحفل زفافه والذي كان من المقرر له أن يقيمه بعد شهر، مشيرًا إلى أنه قام بحمل المجني عليه هو وشقيقته الصغرى إلى المستشفى قبل أن يفارقا الحياة.

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خلافات مالية بين المتهم وزوجته

وتابع أحد الجيران، أن المذبحة كانت حوالي الساعة الرابعة عصرا، وكانت بسبب خلافات مالية بين المتهم وزوجته، مشيرا إلى أن المتهم كان يعاني من نوبات تشنج تأتي له من حين لآخر.

وأردف قائلا: إن المتهم بعد ارتكابه للمذبحة انتظر سيارة الشرطة، وقام بتسليم نفسه.

واختتم الجار حديثه لـ “فيتو”، بأنه لم يسمع بأي خلافات بين المجني عليهما ووالدهما، وأنها المرة الوحيدة التي سمع فيها صوتهم بشكل عالٍ هو لحظة حدوث الواقعة.  
 وارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق عامل النار على أسرته بمنطقة الوراق إلى شخصين متوفيين و3 مصابين آخرين.

عامل يقتل أسرته فى الوراق 

وتوفيت الابنة الصغرى للمتهم البالغة من العمر 6 سنوات داخل المستشفى، بعد ساعات قليلة من وفاة شقيقها الأكبر البالغ من العمر 24 سنة، فيما ترقد الأم وابنتاها الأخريان في حالة حرجة داخل المستشفى. 

جريمة أسرية فى الوراق 

وكان عامل قد أقدم على قتل أسرته فى مشاجرة داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك لمروره بأزمة مالية.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود متوفى ومصابة داخل منزل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة شاب متوفى، كما تبين إصابة والدته، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، وألقى القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع زوجته، إثر مروره بأزمة مالية وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.

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