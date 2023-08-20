الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

فوز اللاعب المصرى علي عزت بالمركز الأول ببطولة فنلندا تحت 17 سنة

علي عزت من أفضل المواهب
علي عزت من أفضل المواهب المصرية في لعبة الأسكواش، فيتو

فاز لاعب الأسكواش المصرى على عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الأول فى بطولة فنلندا المفتوحة للناشئين تحت ١٧ سنة والتي أقيمت في العاصمة هيلسينكي خلال  الفترة من 15 أغسطس وحتى 20 من نفس الشهر، باشتراك أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والعديد من دول العالم مثل (فلندا وانجلترا والنمسا والمجر وايطاليا وأوكرانيا والسويد وأمريكا ومصر).

 

وتعد بطولة فنلندا المفتوحة لناشئي الأسكواش من أقوي البطولات في أوروبا حيث ينافس في البطولة أفضل لاعبي الأسكواش لمرحلة الناشئين للأعمار السنية المختلفة.

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 اللاعب المصرى يحقق الفوز على الامريكي والفلندي والسويدي 

 واستهل  اللاعب المصري علي عزت مشواره في البطولة  بتحقيق الفوز علي اللاعب الامريكي Cossar Warg بدور الـ ٣٢ بنتيجة ( ٣-٠ ).

 

وفي دور الـ ١٦ حقق الفوز الثاني له علي لاعب المنتخب الفلندي Oliver Arto بنتيجه ( ٣-٠) ثم التقي بدور الـ ٨ مع لاعب المنتخب السويدي والمصنف رقم (١) بالسويد Severi   Stengard وفاز بنتيجة (٣-٠) وفي دور الـ ٤ تقابل مع لاعب المنتخب السويدي Lvar  Sawer وحقق نتيجه ( ٣-٠ ).

علي عزت من أفضل المواهب المصرية في لعبة الأسكواش

واختتمت اليوم  فاعليات البطولة بالمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني حيث التقي مع لاعب المنتخب الويلزي والمصنف الثاني على أوروبا والاول علي البطولة وحقق فوز (٣-٠ ).

واختتمت فاعليات البطوله بالمباراة النهائيه لتحديد المركز الاول والثاني وانتهت بفوز  اللاعب المصري علي عزت بنتيجه (3_0) ليحقق  المركز الاول والميدالية الذهبية لبطولة فلندا المفتوحة لناشئ الاسكواش ٢٠٢٣.

المصرى علي عزت  لاعب نادي بلاك بول الرياضي

وكان قد توج لاعب الاسكواش المصرى علي عزت،  لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الثانى في بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين  تحت ١٧ سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في شهر يوينو الماضى، باشتراك أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والعديد من دول.

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ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الأسكواش والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش.

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الاسكواش نادي بلاك بول الرياضي بطولة فلندا أوروبا المنتخب السويدي المنتخب الفلندي

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