الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

الإسكواش، الإيقاف يحرم مصطفى عسل من صدارة التصنيف العالمي

مصطفى عسل بطل الاسكواش،
مصطفى عسل بطل الاسكواش، فيتو

الإسكواش، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش إيقاف مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لمدة 12 أسبوعا، وتغريمه 5 آلاف جنيه إسترليني.

وجاء قرار الإيقاف ليحرم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي، حال شارك في البطولات المقرر إقامتها خلال تلك الفترة.

وكان مصطفى عسل قريبا من احتلال صدارة التصنيف العالمي، حال شارك في بطولات الفترة المقبلة.

وجاء قرار رابطة اللاعبين المحترفين بإيقاف اللاعب بناء على الأسباب التالية:

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أولا: السلوك غير الرياضي خلال مباراته في الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم في 6 مايو 2023.

ثانيا: اللعب الخطير خلال مباراة الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم في 6 مايو 2023.

ثالثا: "السلوك غير الرياضي خلال مباراته في ربع النهائي مع مازن هشام في بطولة العالم PSA في 8 مايو.

مروان الشوربجي يتحول لتمثيل منتخب إنجلترا

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الإنجليزي لـ الإسكواش تجنيس اللاعب المصري مروان الشوربجي، لتمثيل منتخب إنجلترا بداية من الموسم المقبل في كل البطولات الدولية.

ومروان الشوربجي هو شقيق اللاعب محمد الشوربجي والذي تحول هو الآخر لتمثيل منتخب إنجلترا منذ فترة.

ولحق مروان الشوربجي بشقيقه محمد الذي أعلن في يونيو الماضي تخليه عن تمثيل مصر في البطولات الدولية لـ الإسكواش، وتحوله لتمثيل منتخب إنجلترا، وهو القرار الذي برره بأن فضل البحث عن مستقبل أفضل له.

متى يظهر الشوربجي لأول مرة تحت علم إنجلترا؟

ومن المقرر أن تشهد بطولة باريس المفتوحة المقرر انطلاقها يوم 27 أغسطس المقبل، الظهور الأول لمروان الشوربجي تحت راية العلم الإنجليزي، بعد تخليه رسميا عن تمثيل منتخب مصر في البطولات الدولية.

تصريحات مروان الشوربجي بعد تجنيسه

وقال مروان الشوربجي في تصريحات لموقع رابطة اللاعبين المحترفين، أنه سعيد بتمثيل منتخب إنجلترا في البطولات الدولية بداية من الموسم المقبل.

وأضاف الشوربجي: " "أشعر أنني أريد أن أبدأ فصلًا جديدًا من مسيرتي من خلال تمثيل إنجلترا وأرد الجميل للبلد الذي منحني كل شيء".

وتابع: " "كانت إنجلترا موطني منذ 16 عامًا، لقد عملت مع الكثير من المدربين البريطانيين خلال مسيرتي حتى الآن، لقد تلقيت تعليمي في هذا البلد وعاملني الناس دائمًا بتقدير واحترام، ولهذا السبب أريد رد الجميل في المقابل".

وأكمل: "لا يزال هدفي هو الوصول إلى قمة الترتيب والفوز ببطولة العالم ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أبلغ من العمر 30 عامًا فقط، وأنا شاب، وما زال أمامي الكثير من السنوات إذا اعتنيت بجسدي ".

ويحتل مروان حاليا الترتيب الـ6 في تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش، وقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.

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