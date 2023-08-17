اتحاد الصناعات يعقد اجتماعا للمصانع الراغبة في التصدير إلى العراق

عقدت لجنة التعاون العربي بإتحاد الصناعات، الاجتماع التنسيقي لوفد من المصانع الراغبة فى التصدير لإقليم أربيل وجمهورية العراق الشقيقة بمشاركة المستشار التجاري للعراق ومدير إدارة الشؤون العربيه بوزارة الصناعة وقيادات الاتحاد.

وقالت اللجنة إنه تم التنسيق مع الجانب العراقي لعقد اجتماعات مع كافة الوزراء والمسؤولين الحكوميين والاتحادات المناظره لزيادة التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين ويأتي هذا تأسيسًا على التقارب والتنسيق الدائم بين القيادتين والاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين.

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تحقيق التكامل العربي

وقالت اللجنة إنه تم تحديد يوم 9/20 لسفر الراغبين في التصدير من الصناع والمنتجين المصريين إلى دولة العراق وأربيل، مشيرة إلى أن زيارة العراق تعتبر الخطوة الأولى والأهم نحو تحقيق التكامل العربى ثم تتوالى الزيارات للأشقاء بعد ذلك تباعًا.

الإحصاء: 14.2% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية للعراق خلال الربع الأول من عام 2022

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للعراق لتصل إلى 141.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 124.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من العراق 5.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والعراق لتسجل 147.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 129.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى العراق خلال الربع الأول من عام 2022:



1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 29.7 مليون دولار.



2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23.6 مليون دولار.



3. خضر ونباتات بقيمة 14.6 مليون دولار.



4. زيوت عطرية بقيمة 13.5 مليون دولار.



5. تبغ بقيمة 8.9 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من العراق خلال الربع الأول من عام 2022:



1. فواكه بقيمة 4.8 مليون دولار.



2. ملح بقيمة 326.8 ألف دولار.



3. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 54.4 ألف دولار.



4. كتب وصحف وصور بقيمة 8 آلاف دولار.



5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.1 ألف دولار.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالعراق 43.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12 %، بينما بلغت قيمة تحويلات العراقيين العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 3.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.



وسجل عدد سكان مصر 103.8 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان العراق 42.2 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة العراق طبقــا لتقـديـرات البعثة 27.7 ألف مصري حتى نهاية 2021.

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