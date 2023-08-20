الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

هيروين، فيتو
هيروين، فيتو

قررت نيابة فايد الجزئية حبس عاطل لقيامه بالإتجار بمخدر الهيروين بدائرة المركز، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.                                                          

كان اللواء هشام مروان، مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد بتمكن النقيب محمد عبد الباسط، من ضبط، أحمد ع.، الشهير بسمانة، تاجر مخدرات وبحوزته 22 تذكرة هيروين، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز فايد.

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 الإتجار في المواد المخدرة

كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.

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النقيب محمد عبد الباسط المقدم محمود عبد اللطيف النيابة العامة مدير امن الاسماعيلية مخدر الهيروين نيابة فايد

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