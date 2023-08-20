الأحد 20 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

كيف تحدث الإصابة بالحساسية، وأهم أعراضها وأكثر الأنواع انتشارا

أسباب الإصابة بالحساسية،
أسباب الإصابة بالحساسية، فيتو

الحساسية، من الأمراض التى تصاحب الإنسان المصاب بها طوال حياته وليس لها أي علاج شافي نهائيا إلا أن المريض يحصل على أدوية تحسن من الأعراض المصاب بها.

أسباب الإصابة بالحساسية

 

وكشف الدكتور مصطفي محمدي، استشاري أمراض الباطنة، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح أن الحساسية تعني استجابة مناعية مبالغ فيها من الجسم لمادة عادة غير ضارة مثل حبوب اللقاح أو بعض الأطعمة أو وبر الحيوانات الأليفة او حتى بروتين بعض أعضاء الجسم نفسه.

مرض الحساسية 

وأوضح أن الجهاز المناعى للجسم يعتبر المواد المسببة للحساسية منبه عند التعرض لها يحدث مجموعة من الأعراض وهي أعراض الإصابة بالحساسية.

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أعراض الإصابة بالحساسية

 


وتشمل أعراض الحساسية:


١-  العطس 
٢-الحكة  
٣- السعال
٤- التورم 
٥-في الحالات الشديدة صعوبة التنفس أو الحساسية المفرطة.

أوضح الدكتور مصطفى محمدي أنه قد تكون الحساسية موسمية أو يصاب الإنسان بها على مدار السنة ويمكن أن تظهر في أي عمر وتتطور الإصابة بها.

الأنواع الأكثر انتشارا من الحساسية 


 

أعراض الحساسية

وكشف استشاري أمراض الباطنة أن الأنواع الأكثر انتشارا من الحساسية هي:

١- التهاب الأنف التحسسي 
٢-الربو 
٣-الحساسية ضد الطعام

٤- حساسية الجلد

وأكد استشاري الباطنة أن أفضل طريقة للتعامل مع الحساسية هي تجنب مسببات الحساسية قدر الإمكان والبحث عن العلاج الطبي المناسب.

والحساسية مرض له درجات للإصابة به وقد يعاني المريض من الحساسية المفرطة تجاه بعض المواد الموجودة في البيئة مثل الأدخنة والأتربة والأطعمة والمواد الكيميائية وغيرها.

وقد تصيب الحساسية أي عضو في الجسم، ويمكن أن تصيب الجلد، وقد تصيب العين والأنف وتسمى حساسية الأنف والعين  كما قد تصيب الصدر، وتسمى حساسية الصدر.

 

نصائح لتجنب أي مشكلات صحية لمرضى الحساسية

كانت وجهت وزارة الصحة نصائح لتجنب أي مشكلات صحية لمرضى الحساسية منها: 

 

١- أي مريض  بحساسية الأنف والعين، عند الخروج من المنزل يجب اخذ  مضادات الحساسية المناسبة، وفق الإرشادات الطبية.


٢- عند الإصابة بالحساسية الناتجة عن تناول أطعمة يكون العلاج في هذه الحالة تجنب تناول ذلك الطعام.

٣- ينصح مريض الحساسية بتجنب  الأماكن والأطعمة التي تثير الحساسية، مثل عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتجنب الأماكن المزدحمة.

٤- قد تؤدي بعض أدوية الحساسية إلى النعاس، لذلك يجب الانتباه الى ذلك أثناء قيادة السيارة. 

 

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