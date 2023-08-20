الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

اليوم، انعقاد الملتقى التوظيفي لمؤسسة حياة كريمة باستاد المنصورة بالدقهلية

مؤسسة حياة كريمة،
مؤسسة حياة كريمة، فيتو

تشهد محافظ الدقهلية اليوم الأحد،  انعقاد الملتقى التوظيفي للشباب والذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة ولمدة يومين بالصالة المغطاة باستاد المنصورة وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات وزارة الشباب والرياضة، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الهدف من الملتقى التوظيفي هو توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، للحد من البطالة وتدوير عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات.

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وأشار إلى أن الملتقى التوظيفي يشارك فيه مايقارب من 70 شركه ومؤسسة تعليمية وإنتاجية ويعمل على توفير عدد 4000 فرصة عمل في كافة التخصصات، سواء في مجال التصنيع او البيع والتسويق أو الإدارة أو التعليم  أو الأمن.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها في إطار بناء  الرئيس للجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.

ومن جانبه أوضح العقيد إسماعيل معوض مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية بأن الملتقى التوظيفي سيتم انعقاده غدا الأحد بداية من الساعة ١١ صباحًا بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية ورؤساء الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى، وينعقد الملتقى لمدة يومين 20 و21 / 8 / 2023 من الساعه 11 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

 

وذلك في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وفرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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الاقتصاد الوطنى احتياجات السوق المحلى التربية والتعليم الخدمات الحكومية الشباب والرياضة الملتقي التوظيفي توفير فرص عمل للشباب زارة التربية والتعليم مؤسسة حياة كريمة وزارة الشباب والرياضة

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