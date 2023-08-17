رياضة القليوبية تنظم تدريبات ما قبل ملتقى التوظيف

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إدارة الشباب، برامج تدريبية من خلال برنامج "طور وغير " والذي يوفر التدريب قبل التوظيف باعتباره هو الأساس للقبول فى أي وظيفة والذي يتم من خلال وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وذلك على هامش ملتقي التوظيف المزمع انعقاده بسيتي كلوب بنها لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة "توظيف مصر".

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يتم توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة القليوبية في مكانين وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة بنها، وقاعة تحيا مصر بجوار كلية العلاج الطبيعي بجامعه بنها على مدار ثلاثة أيام، وتشمل تدريب تكنولوجي للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، و كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية اجراء مقابله شخصية ناجحة للعمل، وكذلك كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

كما يشمل التدريب التعرف على مهارات التسويق الشخصي وعرض الامكانيات العملية والعلمية بطريقة صحيحة وأهم مهارات العرض الجيد والسمات المميزة لكل عارض.

شهد التدريب الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية فيما أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى أهتمام ورعاية وزارة الشباب والرياضة وفقا لاستراتيجيتها بتأهيل الشباب لسوق العمل ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاستثمار في البشر والدعم الكامل للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لأنشطة وفعاليات وزارة الشباب والرياضة.