الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بوتين: العدوان الأمريكي علي ليبيا وراء انتشار الإرهاب في مالي وإفريقيا الوسطي

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شن الولايات المتحدة وحلفائها للعدوان على ليبيا أثرعلى إفريقيا الوسطى ومالي.

وقال بوتين في كلمته التي ألقاها في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، أن جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، تعرضتا لهجوم من قبل الجماعات الإرهابية بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العنان للعدوان على ليبيا، الأمر الذي أدى إلى انهيار الدولة الليبية"، وذلك وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق كشف رئيس مالي الانتقالي، آسيمي جويتيا، أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الثلاثاء، الوضع في النيجر.

وأوضح رئيس مالي، الذي يتولى أيضا منصب قائد الجيش أنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس بوتين، وناقشا الوضع في النيجر، التي تولى فيها المجلس العسكري السلطة في انقلاب الشهر الماضي.

 


ونشر جويتا على منصة إكس المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، أن "بوتين شدد على أهمية التوصل لحل سلمي للوضع، من أجل منطقة ساحل أكثر استقرارًا".

وفي تعليقه، دعا بوتين إلى عودة النظام الدستوري في النيجر.

وفي السياق، أفادت الخدمة الصحفية للكرملين،  بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس مالي الانتقالي، آسيمي جويتيا، ناقشا خلالها تطورات الوضع في النيجر.

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في اتصال هاتفي مع رئيس مالي، بوتين يعلق على الأوضاع في النيجر

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بوتين: روسيا تعمل على تعزيز التعاون العسكري مع شركائها

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