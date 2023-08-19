فيتوريا يجتمع غدا مع معاونيه لإعلان قائمة المحترفين لمعسكر سبتمبر

فيتوريا، يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اجتماعًا غدًا مع معاونيه من أجل مناقشة أسماء اللاعبين المحترفين المقرر استدعاؤهم لمعسكر الفريق في شهر سبتمبر والذي يتخلله مباراة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للكبار، التي تستضيفها كوت ديفوار يناير المقبل.

ومن المقرر، أن يعلن الجهاز الفني عقب انتهاء الجلسة، أسماء اللاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر المقبل.

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8 لاعبين محترفين

ومن المقرر، أن يستدعي فيتوريا 8 لاعبين محترفين في الخارج لمعسكر المنتخب الوطني، المقرر أوائل سبتمبر المقبل، وهم: محمد النني لاعب أرسنال - محمد صلاح لاعب ليفربول - وطارق حامد لاعب اتحاد جدة - محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي - أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي - وعمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت - ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي وحمدي فتحي.

وفي حال عدم جاهزية محمد النني سيكون البديل له أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي.

غياب أحمد حجازي

فيما يغيب أحمد حجازي عن معسكر منتخب مصر المقبل، حيث يعاني مدافع الفراعنة من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في ختام الموسم الماضي مع فريقه اتحاد جدة السعودي.

محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر يواجه إثيوبيا وتونس

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخب إثيوبيا بالقاهرة يوم 8 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وهي مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد إنتهاء الجولة الخامسة، والتأهل رفقة منتخب غينيا صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.

فيما يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب تونس بالقاهرة أيضا يوم 12 سبتمبر، في إطار استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024.

فيتوريا يعلق على مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2026، والتي أوقعت الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بالتصفيات، برفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نشر فيتوريا مقطع فيديو يستعرض لقطات من مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وكتب فيتوريا على الفيديو: نحن جاهزون.. على استعداد للقتال من أجل مكاننا في أكبر مسرح في كرة القدم العالمية.

وأضاف فيتوريا: نحن نعتمد على دعم جماهيرنا معًا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف الذي نرغب فيه كثيرًا.. هدفنا مونديال 2026.