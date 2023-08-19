غدا، انعقاد الملتقي التوظيفي للشباب بمحافظة الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن انعقاد الملتقي التوظيفي للشباب والذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة غدا الأحد ولمدة يومين بالصالة المغطاة باستاد المنصوره بالتعاون مع عدد من الوزارات وزارة الشباب والرياضة، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص.

وأشار " المحافظ " الي أن الهدف من الملتقي التوظيفي هو توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، للحد من البطاله وتدوير عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات.

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كما أشار " مختار " الي أن الملتقي التوظيفي يشارك فيه مايقارب من 70 شركه ومؤسسة تعليمية وإنتاجية ويعمل علي توفير عدد 4000 فرصة عمل في كافة التخصصات، سواء في مجال التصنيع او البيع والتسويق او الإدارة أو التعليم أو الأمن

وأكد " المحافظ " علي أن علي أن مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.

ومن جانبه أوضح العقيد اسماعيل معوض مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية بأن الملتقي التوظيفي سيتم انعقاده غدا الأحد بداية من الساعه ١١ صباحًا بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية ورؤساء الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقي، وينعقد الملتقي لمدة يومين 20 و21 / 8 / 2023 من الساعه 11 صباحًا وحتي الساعه 6 مساءًا.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهوريه " حياه كريمه " لتحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في مختلف القري المصريه وتوفير حياة كريمة للمواطنين وفرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.