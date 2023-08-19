السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

جامعة المنصورة الجديدة تشارك في معرض ومؤتمر للتعليم العالي للجامعات بالإسكندرية

معرض تعليمي، فيتو
معرض تعليمي، فيتو

شارك اليوم معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة في افتتاح معرض ومؤتمر التعليم العالي الدولى  للجامعات والمقام بالاسكندرية والمقام ليوم واحد وذلك  تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتيح المعرض الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته وفئاتـه وأفـراده وبخاصة الراغب في التعرف على مؤسسات التعليم الجامعي المصرية والعالمية بما في ذلك استيعاب أنظمتها وإجراءاتها التعليمية والعلمية، والتفاعل معها.

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وتهدف مشاركة جامعة المنصورة الجديدة في أعمال المعرض إلى الترويج للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية وإطلاع الطلبة وأولياء الأمور على الخيارات المستقبلية المتاحة للطلاب داخل الجامعة  عند اختيار بعد إنهاء الطلاب للثانوية العامة، وعرض جميع الفرص المتاحة للطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بالتعليم العالي والجامعات الأهلية وكذلك البرامج الجديـدة والمتميـزة بهـذه الجامعـات.

ويعد المعرض التعليمي أحد النوافذ الأساسية التي يطالع من خلالها الطلاب خريجي الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات العربية والأجنبية للتعرف على كافة البرامج الدراسية التي تتيحها منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، لكي يتعرف الطلاب على فرص التعليم المتاحة والتخصصات الدراسية المختلفة، ومساعدتهم على الاختيار المناسب للبرامج الدراسية التي يرغبون في الالتحاق بها لاستكمال حياتهم الجامعية، وتمهيدا للمرحلة المهنية والالتحاق بسوق العمل.

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